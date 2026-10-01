U tempu in Corsica
La rédaction le Lundi 26 Octobre 2026 à 07:00
Ce lundi, la Corse devrait profiter d’une journée plutôt douce, avec un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Le soleil devrait être davantage présent sur la côte est, tandis que des nuages persisteront par endroits à l’ouest.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo.
(Photo : Joëlle Petapermal)