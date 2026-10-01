Vivario se souvient de la terrible avalanche qui frappait le village il y a 50 ans

« Certains d’entre vous s’en souviennent parfaitement et n’oublieront jamais. C’est pourquoi, 50 ans plus tard, nous avons souhaité, avec le conseil municipal, ériger cette stèle de manière à rappeler l’histoire de notre village et pour que les jeunes générations se souviennent et perpétuent ce souvenir », poursuivait le maire.



Venture Selvini rappelait également que dans la troisième maison vivait la famille Carlotti-Mattei. « La famille était devant sa cheminée et, soudain, elle a vu une partie de sa maison s’écrouler. Fort heureusement, personne n’a été blessé. Il a fallu ensuite beaucoup de courage et d’abnégation aux secouristes pour procéder au sauvetage de la famille qui ne pouvait plus bouger de la pièce où elle était ».



Le maire de Vivario rappelait également l’ampleur qu’aurait pu prendre la catastrophe : si l’avalanche s’était produite quelques dizaines de mètres plus loin, le village aurait pu être totalement rasé.





Une stèle pour ne pas oublier



Après le dévoilement de la plaque commémorative apposée sur la stèle, la matinée s’est poursuivie avec l’inauguration de la fontaine de Funtanella, créée dans le cadre d’un programme de préservation du patrimoine.





