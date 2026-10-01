CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec… Jean-François Santolini, menuisier à Tagliu Isulacciu 28/10/2026 Oligarque russe contre promoteur corse : le procès à Marseille renvoyé 27/10/2026 Tourisme d’affaires : Ajaccio veut séduire les entreprises pour prolonger la saison 27/10/2026 Hippisme - Alexandre Lastrajoli victorieux à Calzarellu 27/10/2026

Vivario se souvient de la terrible avalanche qui frappait le village il y a 50 ans


Mario Grazi le Lundi 26 Octobre 2026 à 15:10

Ce dimanche 25 octobre, plus d’une centaine de personnes se sont rassemblées à Vivario pour commémorer les 50 ans de la catastrophe qui avait frappé le village le 25 octobre 1976. Une terrible avalanche avait alors emporté trois maisons et coûté la vie à Joseph Frigosi, dont le corps n’a jamais été retrouvé.



Vivario se souvient de la terrible avalanche qui frappait le village il y a 50 ans

Devant la stèle dressée à l’endroit où la catastrophe s’est produite il y a cinquante ans, plus d’une centaine de personnes étaient rassemblées ce dimanche pour se souvenir de ce jour funeste. Le 25 octobre 1976, un pan de la montagne s’était décroché au-dessus de Vivario, emportant plusieurs sur son passage maisons et coûtant la vie à un habitant du village.

Un demi-siècle plus tard, la commune a souhaité se souvenir de cette catastrophe et transmettre cette histoire aux plus jeunes. Le maire, Venture Selvini, a ainsi rappelé les faits. « Il y a eu un épisode de pluies diluviennes comme le village n’en avait jamais connu. Soudain, un pan de la montagne s’est décroché. Des tonnes de pierres et de boue se sont abattues sur le village, emportant trois maisons, dont une partiellement. Cette avalanche s’est produite au sud du village, entre la route et le cimetière, à l’embranchement de la route de Muracciole. Une maison était inhabitée. Dans la deuxième résidait Joseph Frigosi. Il a été emporté dans cette terrible coulée de boue. Des recherches ont été entreprises durant plusieurs jours mais, malheureusement, son corps n’a jamais été retrouvé », expliquait Venture Selvini.
 


Vivario se souvient de la terrible avalanche qui frappait le village il y a 50 ans

« Certains d’entre vous s’en souviennent parfaitement et n’oublieront jamais. C’est pourquoi, 50 ans plus tard, nous avons souhaité, avec le conseil municipal, ériger cette stèle de manière à rappeler l’histoire de notre village et pour que les jeunes générations se souviennent et perpétuent ce souvenir », poursuivait le maire.

Venture Selvini rappelait également que dans la troisième maison vivait la famille Carlotti-Mattei. « La famille était devant sa cheminée et, soudain, elle a vu une partie de sa maison s’écrouler. Fort heureusement, personne n’a été blessé. Il a fallu ensuite beaucoup de courage et d’abnégation aux secouristes pour procéder au sauvetage de la famille qui ne pouvait plus bouger de la pièce où elle était ».

Le maire de Vivario rappelait également l’ampleur qu’aurait pu prendre la catastrophe : si l’avalanche s’était produite quelques dizaines de mètres plus loin, le village aurait pu être totalement rasé.
 

Une stèle pour ne pas oublier

Après le dévoilement de la plaque commémorative apposée sur la stèle, la matinée s’est poursuivie avec l’inauguration de la fontaine de Funtanella, créée dans le cadre d’un programme de préservation du patrimoine.

 


Vivario se souvient de la terrible avalanche qui frappait le village il y a 50 ans

« Outre la transmission de l’histoire du village à travers ce moment du souvenir, nous avons voulu également procéder à l’inauguration de cette fontaine pour transmettre un patrimoine à la jeune génération. Ce dossier, d’un montant de 130 000 euros, a été financé à hauteur de 70 % par l’Office de l’Environnement de la Corse et les 30 % restants sur les fonds propres de la commune. Nous avons procédé également à la restauration de la deuxième fontaine située sur la route territoriale », précisait Venture Selvini.

À l’issue de cette cérémonie qui s’est déroulée en fin de matinée, la commune a organisé un moment convivial en invitant la population à lever le verre de l’amitié. Un moment qui fut également l’occasion pour les anciens d’évoquer avec les plus jeunes cette journée du 25 octobre 1976 et de transmettre les souvenirs d’une catastrophe qui, cinquante ans plus tard, reste à jamais gravée dans les mémoires du village.
 






CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos