À Ajaccio, la majorité municipale veut installer les élus au cœur des quartiers

La promesse de campagne devient un dispositif municipal. La Ville d’Ajaccio a, en effet, présenté ce lundi 26 octobre « La Voix des quartiers / A voci di i quartieri », dans les locaux de l’association de quartier de Pietralba. Ainsi, à partir de début novembre, des élus référents tiendront des permanences mensuelles dans dix secteurs couvrant l’ensemble de la commune. La municipalité entend ainsi donner aux habitants des interlocuteurs identifiés et des rendez-vous réguliers pour parler de la vie de leur quartier. « C’était une promesse de campagne, quelque chose que nous voulions absolument formaliser », a rappelé le maire d'Ajaccio, Stéphane Sbraggia. Pour lui, cette démarche répond à la géographie même d’Ajaccio, « une mosaïque de quartiers » aux populations, aux réalités et aux besoins différents. La proximité, insiste-t-il, ne peut pas se résumer à une présence ponctuelle des élus, au gré des élections ou des événements. « L’idée, c’est de construire un fonctionnement qui soit dans le cadre d’un dialogue permanent. »





Le maire explique avoir perçu, pendant la campagne électorale et auparavant, chez certains habitants « une sensation d’abandon » et l’impression de « ne pas être suffisamment entendus ». Et cite notamment des problèmes concrets : « Un trou qui n’est pas bouché, un éclairage qui ne fonctionne pas ou des locaux qui ne sont pas rénovés ». Des attentes immédiates qui peuvent, selon lui, entrer en décalage avec les grands projets d’aménagement et les perspectives de développement que la Ville demande aux habitants d’imaginer : « J’ai ressenti le décalage qu’il peut y avoir entre des choses du quotidien sur lesquelles on n’avance pas ou peu, et derrière, un discours qui demande aussi à la population de se projeter sur des futurs quartiers », résume Stéphane Sbraggia. La création de permanences doit, selon lui, offrir un espace où ces deux dimensions peuvent être abordées : les problèmes du quotidien, mais aussi les projets et les choix municipaux qui concernent les habitants.





« Ne pas laisser les gens dans l’ignorance »



L’ambition affichée ne se limite pas à recueillir des doléances. La majorité municipale veut ainsi améliorer la circulation de l’information dans les deux sens. Le maire d'Ajaccio l'avoue : « Il existe parfois un décalage entre ce que la municipalité considère comme connu et ce que les habitants savent réellement ». « Dans un premier temps, ce qui m’importe, c’est que nous ayons le même niveau d’information », poursuit-il. Et lorsqu’une question ne reçoit pas de réponse immédiate, il souhaite que cela soit dit clairement : « Si l’on ne sait pas, on le dit, on va vérifier. Mais on ne laisse pas les gens dans l’ignorance, on ne les laisse pas dans le flou. » Le dispositif doit ainsi permettre de faire remonter les sujets, de les orienter vers les bons interlocuteurs et d’assurer un suivi, y compris lorsque la réponse ne peut pas être apportée sur-le-champ.





Caroline Corticchiato, référente du dispositif au sein du cabinet du maire, en détaille l’organisation : « Les dix secteurs auront chacun des élus référents identifiés et une permanence mensuelle, fixée le même jour du mois et aux mêmes horaires. Selon la configuration du secteur, les rendez-vous se tiendront dans un ou deux lieux. Quand deux sites sont prévus, ils seront utilisés en alternance. Les équipes compteront généralement quatre élus, et jusqu’à sept dans certains secteurs. Cette régularité permet à chaque habitant de connaître facilement les modalités de rencontre avec les élus et de bénéficier d’un point de contact de proximité, simple et pérenne », explique-t-elle. Le dispositif doit s’installer dans la durée et rester « accessible à tous les habitants ». Les élus pourront recevoir les personnes à tour de rôle et séparément, afin de permettre des échanges dans de bonnes conditions.





Les permanences constituent une première étape. En fonction des retours des habitants et des remontées des élus, la municipalité envisage d’organiser des réunions publiques sur des thèmes propres à certains secteurs. Des déambulations pourraient également être proposées pour constater sur place les difficultés signalées. Caroline Corticchiato rappelle que ces visites sont une demande récurrente : elles permettent, selon elle, aux élus « de se rendre compte des difficultés que les habitants peuvent rencontrer dans leur quartier ».





Compléter les outils existants et ouvrir des projets aux habitants



Les élus référents ne seront toutefois pas cantonnés à leur secteur comme le souligne Charly Voglimacci, adjoint au Maire d'Ajaccio, présent à ses côtés dans les locaux de l'association de quartier de Pietralba : « Je suis référent de certains quartiers, mais je reste avant tout un élu d’Ajaccio. » Le dispositif viendra également compléter les outils de proximité existants. Les permanences pourront aborder les questions du quotidien, mais elles ne se substitueront pas à Allo Mairie, aux services municipaux, aux adjoints chargés de délégations ou aux instances de décision. Pour un problème précis de voirie, d’éclairage ou de propreté, Allo Mairie reste le point de contact indiqué par la Ville. L’élu référent pourra, lui, orienter la demande et contribuer à faire circuler l’information.





Charly Voglimacci voit aussi dans cette organisation une occasion d’associer davantage les habitants et les acteurs locaux à certains projets et évoque la possibilité de « budgets participatifs » pour des initiatives proposées par le tissu associatif ou par des habitants qui ne sont membres d’aucune association. Les bailleurs sociaux pourraient également prendre part aux réflexions sur l’aménagement de certains quartiers, notamment en raison du foncier et des bâtiments dont ils disposent. L’adjoint a enfin tenu à situer politiquement l’initiative. Alors que l'opposition a regretté de ne pas avoir été associé au projet lors de la dernière séance du conseil municipal, Charly Voglimacci a tenu à le rappeler : « C’est un projet politique de la majorité ».





Les premières permanences sont prévues dès le début du mois de novembre, selon un calendrier fixé secteur par secteur. Les dates, lieux, horaires et noms des élus référents sont consultables sur la page dédiée du site de la Ville d’Ajaccio. La municipalité prévoit de rendre compte des principaux sujets évoqués et des suites données, puis de présenter un bilan annuel au Conseil municipal.



