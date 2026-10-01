SC Bastia : Laurent Peyrelade limogé, Michel Moretti assurera l’intérim

Le Sporting Club de Bastia a annoncé ce lundi 26 octobre, dans un communiqué, avoir relevé de ses fonctions Laurent Peyrelade.

L’entraîneur, arrivé au début de la saison, ne sera resté que dix matchs de Ligue 3 sur le banc bastiais, pour un maigre bilan de trois victoires, trois matchs nuls et quatre défaites, et une 13e place au classement.



La défaite (1-0) en Coupe de France face à l’AS Furiani-Agliani (N1), samedi, a probablement également joué en sa défaveur alors que les critiques sur sa gestion du vestiaire bastais se faisaient de plus en plus jour.



Michel Moretti entraineur adjoint assurera l’intérim, a annoncé le Sporting Club de Bastia. Une fonction qu’il a déjà du assuré à plusieurs reprises