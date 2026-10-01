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SC Bastia : Laurent Peyrelade limogé, Michel Moretti assurera l’intérim


Christophe Giudicelli le Lundi 26 Octobre 2026 à 19:17

Après seulement dix journées de Ligue 3 et une élimination en Coupe de France face à l’AS Furiani-Agliani, le Sporting Club de Bastia a annoncé ce lundi 26 octobre se séparer de son entraineur Laurent Peyrelade. Michel Moretti assurera l’intérim sur le banc bastiais.



SC Bastia : Laurent Peyrelade limogé, Michel Moretti assurera l’intérim
SC Bastia : Laurent Peyrelade limogé, Michel Moretti assurera l’intérim
Le Sporting Club de Bastia a annoncé ce lundi 26 octobre, dans un communiqué, avoir relevé de ses fonctions Laurent Peyrelade.
L’entraîneur, arrivé au début de la saison, ne sera resté que dix matchs de Ligue 3 sur le banc bastiais, pour un maigre bilan de trois victoires, trois matchs nuls et quatre défaites, et une 13e place au classement.

La défaite (1-0) en Coupe de France face à l’AS Furiani-Agliani (N1), samedi, a probablement également joué en sa défaveur alors que les critiques sur sa gestion du vestiaire bastais se faisaient de plus en plus jour. 

Michel Moretti entraineur adjoint assurera l’intérim, a annoncé le Sporting Club de Bastia. Une fonction qu’il a déjà du assuré à plusieurs reprises




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