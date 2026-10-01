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Coupe de France de Football : Les réactions des entraineurs après la victoire de l'AS Furiani-Agliani


Philippe Jammes le Dimanche 25 Octobre 2026 à 07:15

Ce samedi soir, l’AS Furiani-Agliani dans la dynamique de son bon début de championnat de N1 s’est donc qualifiée pour le prochain tour de la Coupe de France face à une formation de Ligue 3 du Sporting hélas égale à elle-même. Les déclarations, les réactions des deux coachs, parlent d’elles-mêmes.



Romain Paturel, entraineur de l'AS Furiani-Agliani : "On a fait une prestation cohérente, un match abouti"
Romain Paturel, entraineur de l'AS Furiani-Agliani : "On a fait une prestation cohérente, un match abouti"

Romain Paturel, entraineur de l’AS Furiani-Agliani : « On est très heureux ce soir. On devait réaliser un exploit pour passer ce tour, on l’a réalisé. On a fait une très bonne première période et à la pause j’avais le regret qu’on ne mène pas plus au score. En 2e période on a souffert sans toutefois concéder d’occasions à nos adversaires. Face à des joueurs peut-être plus techniques, il fallait que le collectif réponde plus que d’habitude. Mes joueurs ont livré un match de grande qualité, un match abouti. On a fait une prestation cohérente. Cette qualification bonifie notre début de saison ».
 
Laurent Peyrelade, entraineur du SC Bastia : « Quand on manque d’intensité, de tranchant, on ne peut pas avoir de résultats. Ce soir c’est l’équipe qui en avait le plus qui a gagné. Il faut qu’on arrête de se la raconter. On manque d’âme, de générosité à certains postes, on manque de verticalité dans le jeu. On doit avoir plus de joueurs dans la profondeur et avoir des joueurs qui les lancent dans la profondeur. Mettre des joueurs qui savent se sacrifier aussi, on doit avoir plus de caractère. C’est là-dessus qu’on doit travailler pour être plus compétitif. Je suis bien sûr déçu pour les supporters car je veux leur montrer autre chose ».     
 





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