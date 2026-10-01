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Handball N2 : Corte – Ile-Rousse s’impose à Istres (34-32)


Mario Grazi le Samedi 24 Octobre 2026 à 19:42

Après son excellente performance la semaine passée face à Grenoble où les Cortenais ont dominé le match dans tous les compartiments du jeu, le HB Corte – Ile-Rousse se rendait à Istres ce samedi avec la ferme intention de ramener les trois points. Mission accomplie, puisque les hommes d’Adrien Magne se sont imposés 34-32.



Handball N2 : Corte – Ile-Rousse s’impose à Istres (34-32)
Corte – Ile-Rousse a surfé sur la vague de Grenoble en alignant la même équipe et encore avec de bonnes intentions. « Nous avions la même motivation que face à Grenoble et les gars ont été autant investi dans tous les domaines. Nous avons mis la barre encore un peu plus haute face à une formation qui nous dominait physiquement, dans l’endurance et dans la capacité à jouer les duels largement au-dessus de la poule. Nous avons répondu présents. Notre envie et notre combattivité nous ont permis de mener de deux points à la pause. Notre qualité de jeu a mis en difficultés ces Istréens qui avaient battus Marseille et au final nous nous imposons 34-32. Nous avons parfaitement su gérer la fin de match, ce qui n’avait pas été le cas à Martigues et à Bagnols où nous avions concédé le match nul et perdu sur le gong. Cette fois, les gars ont fait front et n’ont pas laissé Istres revenir. C’est une excellente chose. Nous sommes très fiers de ce résultat avec, une fois encore, des grosses performances de Saura et de Niang. Malgré le carton rouge de Mebarek pour trois fois deux minutes, nous sommes très satisfaits », a expliqué le coach cortenais, Adrien Magne.

C’est, en effet, un excellent résultat pour les Cortenais qui engrangent ce soir trois points de plus au classement général. Avec 13 points le HB Corte – Ile-Rousse se rapproche ainsi du groupe de tête.

La prochaine journée aura lieu le 14 novembre. A cette occasion les Cortenais accueilleront Antibes à 15 heures.
Le groupe : Lombes, Gex, Saura, Alfieri, Hmidi, Mebarek, Tramoni, Achalme, Dimitrov, Galibert, Chamekh, Aillaud.
 




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