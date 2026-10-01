Bastia : 73e Congrès national des professeurs de physique et de chimie

C'est un évènement qui se déroule pour la première fois en Corse. Du 27 au 29 octobre, le centre culturel l’Alb’Oru à Bastia, accueille le Congrès national des professeurs de physique et de chimie.
Organisé par l’UdPPC, Union des Professeurs de Physique et de Chimie, ce congrès fête cette année ses 120 ans d’existence. Par sa vocation même l’UdPPC est appelée à donner son avis régulièrement, tant au niveau national que régional, sur les évolutions des contenus et des conditions de l’enseignement des sciences physiques et chimiques. Elle intervient, sur ces sujets, auprès du ministère, des Inspections générale et régionale, des groupes d’experts. Elle suscite et analyse des consultations ou des enquêtes détaillées qui lui permettent de se forger une opinion fondée sur l’expression de ses adhérents.
L’UdPPC organise ou participe à un grand nombre d’événements tant au plan national que régional en collaboration avec des institutions, des associations et des entreprises. Elle organise chaque année un congrès dans une section académique différente avec la collaboration de l’Université et des collectivités locales. En Corse, sa présidente est Véronique Maroselli, Professeure de Physique Chimie au lycée Giocante de Casabianca à Bastia. Et cette année c’est la section corse qui organise le congrés national, 73e du nom.
«Nous avons reçu le soutien de la ville de Bastia, de la Communauté d’Agglomération de Bastia, de la Collectivité de Corse, du Rectorat et plus largement du ministère de l'Education nationale », souligne Véronique Maroselli. « L'inauguration du congrès aura lieu ce mardi 27 octobre à 14h30 à l'Alb'Oru et nous avons également ouvert deux conférences gratuites au grand public* (Inscription obligatoire ). Ce congrès mettra à l'honneur les sciences et technologies et leurs applications sur notre territoire. Des thèmes comme « Les nanoparticules: du fantasme à la réalité », « La physique cachée des plantes » et « Faire entrer la recherche en classe » seront développés. L’occasion aussi de visiter un site de production d'hydrogène, une cave viticole qui fait la part belle à la chimie, un data center alimenté en partie par des énergies renouvelables, sans oublier tous les sites touristiques de notre belle région ».
D’autres thèmes sur lesquels la Corse est investie et particulièrement concernée seront mis en avant, comme par exemple l'étude des feux de forêt, l'énergie et son stockage, la biodiversité marine. Durant ces trois journées très riches d'un point de vue pédagogique, scientifique et culturel des conférences plénières, des conférences et ateliers scientifiques, des visites techniques et/ou culturelles, des rencontres avec des exposants spécialistes de matériels pédagogiques, scientifiques, des éditeurs. « Notre traditionnel dîner de gala, moment festif et convivial, mettra à l’honneur des spécialités culinaires Corses », ajoute Véronique Maroselli .
* Mardi 27 octobre de 17h45 à 19h15 : Conférence-spectacle de Jean-Michel Courty et Edouard Kierlik en présence de Carlo Cerato, artiste : « Quand la physique fait son cirque »
Jeudi 29 octobre de 9h45 à 11h : Conférence de Virginie D'Auria : « Femmes et quantique ».
Organisé par l’UdPPC, Union des Professeurs de Physique et de Chimie, ce congrès fête cette année ses 120 ans d’existence. Par sa vocation même l’UdPPC est appelée à donner son avis régulièrement, tant au niveau national que régional, sur les évolutions des contenus et des conditions de l’enseignement des sciences physiques et chimiques. Elle intervient, sur ces sujets, auprès du ministère, des Inspections générale et régionale, des groupes d’experts. Elle suscite et analyse des consultations ou des enquêtes détaillées qui lui permettent de se forger une opinion fondée sur l’expression de ses adhérents.
L’UdPPC organise ou participe à un grand nombre d’événements tant au plan national que régional en collaboration avec des institutions, des associations et des entreprises. Elle organise chaque année un congrès dans une section académique différente avec la collaboration de l’Université et des collectivités locales. En Corse, sa présidente est Véronique Maroselli, Professeure de Physique Chimie au lycée Giocante de Casabianca à Bastia. Et cette année c’est la section corse qui organise le congrés national, 73e du nom.
«Nous avons reçu le soutien de la ville de Bastia, de la Communauté d’Agglomération de Bastia, de la Collectivité de Corse, du Rectorat et plus largement du ministère de l'Education nationale », souligne Véronique Maroselli. « L'inauguration du congrès aura lieu ce mardi 27 octobre à 14h30 à l'Alb'Oru et nous avons également ouvert deux conférences gratuites au grand public* (Inscription obligatoire ). Ce congrès mettra à l'honneur les sciences et technologies et leurs applications sur notre territoire. Des thèmes comme « Les nanoparticules: du fantasme à la réalité », « La physique cachée des plantes » et « Faire entrer la recherche en classe » seront développés. L’occasion aussi de visiter un site de production d'hydrogène, une cave viticole qui fait la part belle à la chimie, un data center alimenté en partie par des énergies renouvelables, sans oublier tous les sites touristiques de notre belle région ».
D’autres thèmes sur lesquels la Corse est investie et particulièrement concernée seront mis en avant, comme par exemple l'étude des feux de forêt, l'énergie et son stockage, la biodiversité marine. Durant ces trois journées très riches d'un point de vue pédagogique, scientifique et culturel des conférences plénières, des conférences et ateliers scientifiques, des visites techniques et/ou culturelles, des rencontres avec des exposants spécialistes de matériels pédagogiques, scientifiques, des éditeurs. « Notre traditionnel dîner de gala, moment festif et convivial, mettra à l’honneur des spécialités culinaires Corses », ajoute Véronique Maroselli .
* Mardi 27 octobre de 17h45 à 19h15 : Conférence-spectacle de Jean-Michel Courty et Edouard Kierlik en présence de Carlo Cerato, artiste : « Quand la physique fait son cirque »
Jeudi 29 octobre de 9h45 à 11h : Conférence de Virginie D'Auria : « Femmes et quantique ».
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