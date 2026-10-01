Bastia : 73e Congrès national des professeurs de physique et de chimie

Philippe Jammes le Samedi 24 Octobre 2026 à 10:28

Pour la première fois en Corse se déroulera du 27 au 29 octobre au centre culturel l’Alb’Oru à Bastia le Congrès national des professeurs de physique et de chimie. Deux conférences seront ouvertes au public.