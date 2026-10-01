À 3h il sera 2h : Le passage à l’heure d’hiver se fera dans la nuit de samedi à dimanche

C’est un petit rituel qui revient chaque année à le dernier week-end du mois d’octobre. Dans la nuit de samedi à dimanche, la France métropolitaine - Corse comprise -, comme l’ensemble des pays de l’Union européenne, passera à l’heure d’hiver. Concrètement, à 3 heures du matin, il sera de nouveau 2 heures. Nous gagnerons donc une heure de sommeil, mais les journées sembleront aussi raccourcir avec une nuit qui tombera désormais plus tôt.



Pour la plupart des appareils électroniques, comme les smartphones, ordinateurs ou montres connectées, aucune manipulation ne sera nécessaire puisque le changement s’effectuera automatiquement. Il faudra en revanche penser à régler les montres et horloges qui ne disposent pas de cette fonction.



Mis en place en France en 1976, à la suite du choc pétrolier, le changement d’heure avait pour objectif de mieux faire coïncider les heures d’activité avec celles d’ensoleillement et ainsi de limiter la consommation d’énergie liée à l’éclairage. Mais depuis plusieurs années, sa suppression est régulièrement évoquée. En 2019, le Parlement européen avait d’ailleurs voté en faveur de la fin du changement d’heure saisonnier. Pourtant, le dossier n’a, depuis, pas abouti et aucune date de suppression n’a été fixée.



Il faudra donc bien reculer les aiguilles d’une heure ce week-end. Le prochain changement interviendra au printemps 2027, avec le retour à l’heure d’été.

