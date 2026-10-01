La Corse, décor privilégié des marques et des créateurs de contenu

L’île n’attire plus seulement les vacanciers. Son été indien prolonge la saison des rencontres et des événements, tandis que ses criques, ses villages et ses adresses singulières offrent aux créateurs de contenu un cadre particulièrement photogénique — « instagrammable », diraient les professionnels du secteur. Mais l’intérêt dépasse la seule image : pour les marques, faire vivre un territoire permet de construire un récit plus incarné qu’une simple campagne de promotion.
Fondée à Amsterdam en 2024 et spécialisée dans les compléments alimentaires et la nutraceutique, Nutrafine a réuni six créatrices aux profils variés autour du thème « Her Power Comes From Within » (« Sa force vient de l’intérieur »). Au fil des échanges, de la gastronomie et des activités, le séjour a privilégié l’expérience partagée à l’enchaînement de présentations commerciales.
Trois jours pour découvrir une autre Corse
Du 2 au 4 octobre, les invitées ont séjourné deux nuits à La Roya, à Saint-Florent. Le programme s’est ouvert sur un dîner à La Table de la Roya, autour de l’accueil de César et Fanny. Le lendemain, cap sur la mer à bord du catamaran Bella Vita, avec un repas servi à bord, avant un dîner le samedi soir à La Dimora. Le dimanche matin, un cours de Pilates animé par Madame Pacini a conclu cette parenthèse placée sous le signe du mouvement et du bien-être.
Ce parcours dessine aussi une carte des savoir-faire locaux : hôtellerie, restauration, nautisme et activités de bien-être. Organiser un voyage presse en Corse suppose pourtant de composer avec les liaisons, les disponibilités et les imprévus. Derrière les images diffusées sur les réseaux sociaux, il y a des réservations, des arbitrages budgétaires, des négociations et une coordination minutieuse.
Eva Colas, Miss Corse 2017 et première dauphine de Miss France 2018, aujourd’hui entrepreneure et cofondatrice de Cara Bellezza avec sa sœur Cyntia, a participé à la conception et à l’organisation de cette opération. Son rôle s’inscrit dans un mouvement plus large : des personnalités connaissant le territoire font le lien entre les marques internationales et les professionnels insulaires.
Fondée à Amsterdam en 2024 et spécialisée dans les compléments alimentaires et la nutraceutique, Nutrafine a réuni six créatrices aux profils variés autour du thème « Her Power Comes From Within » (« Sa force vient de l’intérieur »). Au fil des échanges, de la gastronomie et des activités, le séjour a privilégié l’expérience partagée à l’enchaînement de présentations commerciales.
Trois jours pour découvrir une autre Corse
Du 2 au 4 octobre, les invitées ont séjourné deux nuits à La Roya, à Saint-Florent. Le programme s’est ouvert sur un dîner à La Table de la Roya, autour de l’accueil de César et Fanny. Le lendemain, cap sur la mer à bord du catamaran Bella Vita, avec un repas servi à bord, avant un dîner le samedi soir à La Dimora. Le dimanche matin, un cours de Pilates animé par Madame Pacini a conclu cette parenthèse placée sous le signe du mouvement et du bien-être.
Ce parcours dessine aussi une carte des savoir-faire locaux : hôtellerie, restauration, nautisme et activités de bien-être. Organiser un voyage presse en Corse suppose pourtant de composer avec les liaisons, les disponibilités et les imprévus. Derrière les images diffusées sur les réseaux sociaux, il y a des réservations, des arbitrages budgétaires, des négociations et une coordination minutieuse.
Eva Colas, Miss Corse 2017 et première dauphine de Miss France 2018, aujourd’hui entrepreneure et cofondatrice de Cara Bellezza avec sa sœur Cyntia, a participé à la conception et à l’organisation de cette opération. Son rôle s’inscrit dans un mouvement plus large : des personnalités connaissant le territoire font le lien entre les marques internationales et les professionnels insulaires.
Regards croisés : la marque et les coulisses du voyage
Dina, représentante de Nutrafine, et Eva Colas reviennent sur les raisons de ce choix, l’expérience vécue et les nouvelles attentes des marques en matière d’influence.
Dina, pourquoi avoir choisi la Corse pour ce premier rendez-vous français ?
Nous souhaitions que cette première rencontre avec Nutrafine en France se déroule dans un cadre qui reflète les valeurs de la marque : prendre soin de soi, cultiver sa force intérieure et être à l’écoute de son bien-être. Avec sa nature, la mer et son rythme de vie particulier, la Corse s’est imposée comme un choix très naturel. Saint-Florent et le Cap Corse nous ont permis d’associer la découverte des produits à des moments de mouvement, de détente et d’échange.
Quel souvenir gardez-vous de l’île et de l’accueil reçu ?
Ce qui m’a particulièrement marquée, c’est l’alliance entre la beauté de la nature et la chaleur humaine. J’ai beaucoup apprécié l’attention et l’implication de nos partenaires locaux. Je retiens surtout les moments partagés : la séance de Pilates, la sortie en catamaran et les conversations autour de la table. Pour moi, ce séjour a été une très belle façon d’ouvrir le chapitre français de Nutrafine.
Eva, comment est née cette collaboration ?
La marque m’a contactée à titre personnel pour faire découvrir ses produits à ma communauté. Lorsqu’elle m’a expliqué que je serais l’une des premières Françaises à en parler, j’ai eu envie d’aller plus loin et de l’accompagner dans son lancement sur le marché français. C’est ainsi qu’est née l’idée d’organiser un voyage presse en Corse, dans un cadre authentique, tout en mettant en valeur les richesses de mon île.
Quelles sont les difficultés d’une telle organisation ?
L’un des principaux défis consiste à concilier les ambitions de la marque avec le budget alloué, tout en trouvant les bonnes dates et en sélectionnant des prestataires et des créatrices fiables. Nous avons dû faire face à quelques imprévus de dernière minute. L’insularité demande aussi d’anticiper les transports et les déplacements sur place. C’est une expérience intense, mais très formatrice.
Dina, pourquoi avoir choisi la Corse pour ce premier rendez-vous français ?
Nous souhaitions que cette première rencontre avec Nutrafine en France se déroule dans un cadre qui reflète les valeurs de la marque : prendre soin de soi, cultiver sa force intérieure et être à l’écoute de son bien-être. Avec sa nature, la mer et son rythme de vie particulier, la Corse s’est imposée comme un choix très naturel. Saint-Florent et le Cap Corse nous ont permis d’associer la découverte des produits à des moments de mouvement, de détente et d’échange.
Quel souvenir gardez-vous de l’île et de l’accueil reçu ?
Ce qui m’a particulièrement marquée, c’est l’alliance entre la beauté de la nature et la chaleur humaine. J’ai beaucoup apprécié l’attention et l’implication de nos partenaires locaux. Je retiens surtout les moments partagés : la séance de Pilates, la sortie en catamaran et les conversations autour de la table. Pour moi, ce séjour a été une très belle façon d’ouvrir le chapitre français de Nutrafine.
Eva, comment est née cette collaboration ?
La marque m’a contactée à titre personnel pour faire découvrir ses produits à ma communauté. Lorsqu’elle m’a expliqué que je serais l’une des premières Françaises à en parler, j’ai eu envie d’aller plus loin et de l’accompagner dans son lancement sur le marché français. C’est ainsi qu’est née l’idée d’organiser un voyage presse en Corse, dans un cadre authentique, tout en mettant en valeur les richesses de mon île.
Quelles sont les difficultés d’une telle organisation ?
L’un des principaux défis consiste à concilier les ambitions de la marque avec le budget alloué, tout en trouvant les bonnes dates et en sélectionnant des prestataires et des créatrices fiables. Nous avons dû faire face à quelques imprévus de dernière minute. L’insularité demande aussi d’anticiper les transports et les déplacements sur place. C’est une expérience intense, mais très formatrice.
Pourquoi avoir réuni des participantes de générations et d’univers différents ?
C’était une volonté de réunir des femmes de différentes générations, aux profils complémentaires. L’idée était de proposer une diversité de sensibilités et de communautés, afin que chacune puisse se reconnaître dans les produits Nutrafine et s’approprier la marque à sa manière.
Le nombre d’abonnés est-il encore le premier critère de sélection ?
Le nombre d’abonnés ne suffit pas à définir la pertinence d’un profil. La personnalité, la sincérité, la qualité des échanges avec sa communauté et le professionnalisme sont tout aussi essentiels. Pour un voyage presse, je recherche également des personnes bienveillantes, curieuses et enthousiastes, qui ont réellement envie de découvrir la marque.
Ces événements peuvent-ils bénéficier concrètement à l’économie locale ?
Absolument. Un voyage presse représente un véritable investissement pour la marque, qui fait directement travailler hôtels, restaurants, prestataires d’activités et autres professionnels du territoire. La visibilité des contenus permet aussi de valoriser leur savoir-faire auprès de nouvelles audiences.
À quel moment avez-vous senti que le pari était réussi ?
Lorsque j’ai vu les participantes réunies autour de la table, rire, échanger et créer spontanément des liens. Et lorsque la cliente m’a confié être ravie de cette première expérience en Corse, j’ai ressenti une vraie satisfaction.
Et après ce premier séjour ?
J’aimerais développer ce type de projets et faire de la Corse une destination de référence pour les marques à la recherche d’expériences authentiques. Un prochain voyage presse est prévu à Paris en décembre, dans un format plus simple sur le plan logistique. Revenue vivre à Bastia, j’ai à cœur de continuer à faire rayonner mon île à travers l’art de vivre méditerranéen.
C’était une volonté de réunir des femmes de différentes générations, aux profils complémentaires. L’idée était de proposer une diversité de sensibilités et de communautés, afin que chacune puisse se reconnaître dans les produits Nutrafine et s’approprier la marque à sa manière.
Le nombre d’abonnés est-il encore le premier critère de sélection ?
Le nombre d’abonnés ne suffit pas à définir la pertinence d’un profil. La personnalité, la sincérité, la qualité des échanges avec sa communauté et le professionnalisme sont tout aussi essentiels. Pour un voyage presse, je recherche également des personnes bienveillantes, curieuses et enthousiastes, qui ont réellement envie de découvrir la marque.
Ces événements peuvent-ils bénéficier concrètement à l’économie locale ?
Absolument. Un voyage presse représente un véritable investissement pour la marque, qui fait directement travailler hôtels, restaurants, prestataires d’activités et autres professionnels du territoire. La visibilité des contenus permet aussi de valoriser leur savoir-faire auprès de nouvelles audiences.
À quel moment avez-vous senti que le pari était réussi ?
Lorsque j’ai vu les participantes réunies autour de la table, rire, échanger et créer spontanément des liens. Et lorsque la cliente m’a confié être ravie de cette première expérience en Corse, j’ai ressenti une vraie satisfaction.
Et après ce premier séjour ?
J’aimerais développer ce type de projets et faire de la Corse une destination de référence pour les marques à la recherche d’expériences authentiques. Un prochain voyage presse est prévu à Paris en décembre, dans un format plus simple sur le plan logistique. Revenue vivre à Bastia, j’ai à cœur de continuer à faire rayonner mon île à travers l’art de vivre méditerranéen.
Six créatrices, six façons de raconter le quotidien
Le choix des invitées illustre une influence moins uniforme qu’autrefois : humour, poésie, mode, entrepreneuriat et récits de vie composent une mosaïque de regards. Les communautés ne se ressemblent pas, mais toutes participent à faire circuler les images et les histoires d’un territoire.
Morgane Bastid Albertini — Bastia | @lesvideosdemorgane_
Avec près de 250 000 abonnés, elle a fait de l’humour et de l’autodérision sa signature. Son accent
chantant et ses scènes inspirées du quotidien nourrissent une relation spontanée avec sa communauté.
Vanille Angles — Paris | @vanilleaa · @vanilleecrit
Entre danse, sport et dépassement de soi, elle cultive aussi une autre expression, plus intime, à travers
l’écriture et la poésie. Deux univers qui se répondent.
Lorine Thiery — Nice / Corse-du-Sud | @lorinethiery
Mannequin, créatrice de contenu et entrepreneure, elle associe mode, voyages et art de vivre. Elle est également à l’origine d’Akomi Studio et de Sama Café, à Nice.
Cristina Mc — Ajaccio | @cristina2a__
Son univers mêle mode, shootings et instants de vie, avec une attention particulière portée à l’élégance et à la solidarité entre les femmes.
Juliana Onetti — Bastia | @mybrunettediary
Créatrice UGC et entrepreneure, elle partage mode, escapades et quotidien méditerranéen. Elle a aussi développé Seliana Boutique et Seliana Corsica.
Océane Baldocchi — Bastia | @oceane.baldocchi
Infirmière libérale et ancienne photographe de presse, elle partage famille, mode, voyages et rencontres insulaires. Élue « Personnalité Corse 2020 », elle rassemble près de 48 000 abonnés.
Morgane Bastid Albertini — Bastia | @lesvideosdemorgane_
Avec près de 250 000 abonnés, elle a fait de l’humour et de l’autodérision sa signature. Son accent
chantant et ses scènes inspirées du quotidien nourrissent une relation spontanée avec sa communauté.
Vanille Angles — Paris | @vanilleaa · @vanilleecrit
Entre danse, sport et dépassement de soi, elle cultive aussi une autre expression, plus intime, à travers
l’écriture et la poésie. Deux univers qui se répondent.
Lorine Thiery — Nice / Corse-du-Sud | @lorinethiery
Mannequin, créatrice de contenu et entrepreneure, elle associe mode, voyages et art de vivre. Elle est également à l’origine d’Akomi Studio et de Sama Café, à Nice.
Cristina Mc — Ajaccio | @cristina2a__
Son univers mêle mode, shootings et instants de vie, avec une attention particulière portée à l’élégance et à la solidarité entre les femmes.
Juliana Onetti — Bastia | @mybrunettediary
Créatrice UGC et entrepreneure, elle partage mode, escapades et quotidien méditerranéen. Elle a aussi développé Seliana Boutique et Seliana Corsica.
Océane Baldocchi — Bastia | @oceane.baldocchi
Infirmière libérale et ancienne photographe de presse, elle partage famille, mode, voyages et rencontres insulaires. Élue « Personnalité Corse 2020 », elle rassemble près de 48 000 abonnés.
Une destination qui se raconte au-delà des écrans
À Saint-Florent, ce lancement a montré comment un événement de marque peut conjuguer visibilité numérique et rencontres bien réelles. La Corse fournit un décor saisissant, mais sa force tient aussi à ceux qui l’habitent, l’accueillent et la font vivre. Lorsque l’été se prolonge en octobre, l’île offre aux marques et aux créateurs de contenu une promesse rare : celle d’une expérience à la fois photogénique et profondément ancrée dans un lieu.
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