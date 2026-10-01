La Corse, décor privilégié des marques et des créateurs de contenu

Dina, représentante de Nutrafine, et Eva Colas reviennent sur les raisons de ce choix, l’expérience vécue et les nouvelles attentes des marques en matière d’influence.



Dina, pourquoi avoir choisi la Corse pour ce premier rendez-vous français ?

Nous souhaitions que cette première rencontre avec Nutrafine en France se déroule dans un cadre qui reflète les valeurs de la marque : prendre soin de soi, cultiver sa force intérieure et être à l’écoute de son bien-être. Avec sa nature, la mer et son rythme de vie particulier, la Corse s’est imposée comme un choix très naturel. Saint-Florent et le Cap Corse nous ont permis d’associer la découverte des produits à des moments de mouvement, de détente et d’échange.



Quel souvenir gardez-vous de l’île et de l’accueil reçu ?

Ce qui m’a particulièrement marquée, c’est l’alliance entre la beauté de la nature et la chaleur humaine. J’ai beaucoup apprécié l’attention et l’implication de nos partenaires locaux. Je retiens surtout les moments partagés : la séance de Pilates, la sortie en catamaran et les conversations autour de la table. Pour moi, ce séjour a été une très belle façon d’ouvrir le chapitre français de Nutrafine.



Eva, comment est née cette collaboration ?

La marque m’a contactée à titre personnel pour faire découvrir ses produits à ma communauté. Lorsqu’elle m’a expliqué que je serais l’une des premières Françaises à en parler, j’ai eu envie d’aller plus loin et de l’accompagner dans son lancement sur le marché français. C’est ainsi qu’est née l’idée d’organiser un voyage presse en Corse, dans un cadre authentique, tout en mettant en valeur les richesses de mon île.



Quelles sont les difficultés d’une telle organisation ?

L’un des principaux défis consiste à concilier les ambitions de la marque avec le budget alloué, tout en trouvant les bonnes dates et en sélectionnant des prestataires et des créatrices fiables. Nous avons dû faire face à quelques imprévus de dernière minute. L’insularité demande aussi d’anticiper les transports et les déplacements sur place. C’est une expérience intense, mais très formatrice.

