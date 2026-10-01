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Handball N2 : Corte – Ile-Rousse veut enchaîner à Istres


Mario Grazi le Vendredi 23 Octobre 2026 à 14:45

Après sa belle victoire la semaine passée obtenue face à Grenoble, Corte – Ile-Rousse veut confirmer et enchaîner un deuxième succès consécutif face à Istres ce samedi (17 heures). Pour autant la tâche sera ardue pour les hommes d’Adrien Magne face à une formation dont la défense est réputée pour son agressivité.



Handball N2 : Corte – Ile-Rousse veut enchaîner à Istres
Avec très peu de temps faibles, et surtout bien maitrisés, et une redoutable efficacité dans les tirs surtout avec un Lenny Saura « superstar », les Cortenais ont éclaboussé de leur talent leur rencontre face à Grenoble la semaine passée. « Nous avons bien réagi après trois déceptions et surtout deux matchs que nous aurions dû gagner et qui se sont terminés par un nul et une défaite. Face à notre public les gars ont maitrisé leur rencontre de bout en bout sans jamais être inquiétés par des Grenoblois qui n’étaient pourtant venus pour faire de la figuration. Nous avons su élever notre niveau de jeu avec beaucoup de rigueur défensive et surtout une redoutable efficacité dans les tirs. Des points qui nous ont fait défaut lors des trois précédentes rencontres. Nous sommes fiers de notre prestation et les joueurs ont bien pris conscience de leur niveau et de leurs possibilités dans ce championnat qui reste ouvert. A nous de confirmer ce samedi à Istres », explique le coach cortenais, Adrien Magne.

Justement cette formation istréenne a un parcours en dent de scie. Après avoir largement battu Marseille, l’une des équipes prétendante à l’accession, Istres a fait match nul face à Grenoble à la maison, s’est incliné de justesse face à Bagnols et reste sur une sévère défaite à Antibes. Et les Cortenais devront se méfier de cette équipe qui a absolument besoin de points pour ne pas être reléguée dans le fond du classement. Surtout que les insulaires ont le don de remettre en selle les équipes en difficulté… « Nous y allons avec la ferme intention de nous imposer et de rentrer avec les trois points en poche. On sait que cette équipe istréenne est très compliquée à jouer et qu’elle possède une défense compacte et très agressive. A nous de faire ce qu’il faut pour la surprendre. Si nous développons notre jeu, je pense que nous ne devrions pas avoir de difficulté à nous imposer. Il ne faudra surtout pas les regarder jouer et prendre le dessus dès l’entame. Les gars sont prévenus. Ils savent ce qu’ils ont à faire et j’espère qu’ils sauront le faire. En reproduisant notre match de samedi dernier nous ne devrions pas avoir de surprise », estime Adrien Magne.

Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, le coach cortenais a convoqué le même groupe, à savoir : Lombes, Gex, Saura, Alfieri, Hmidi, Mebarek, Tramoni, Achalme, Dimitrov, Galibert, Chamekh ; Aillaud, Niang et Pinelli.
 




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