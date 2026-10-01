Intelligence artificielle : en Corse, des ateliers pour apprendre et comprendre les enjeux

Du 22 au 31 octobre, l’association émaho Corse déploie IAventura, un programme d’ateliers sur l'intelligence artificielle (©émaho)
Comment fonctionne l’intelligence artificielle ? Peut-on faire confiance à ce qu’elle produit ? Alors que ces outils prennent une place croissante dans le quotidien, leur utilisation soulève de nombreuses questions. C’est à partir de ce constat que l’association émaho Corse a lancé IAventura, un programme de médiation numérique qui propose aux habitants de découvrir l’IA autrement, en passant par la pratique.
« Il y a beaucoup de questionnements et d’inquiétudes », explique Lina Vitalizi, chargée de projet événementiel et de la communication au sein de l’association. Les interrogations ne sont toutefois pas les mêmes selon les générations. « Les enfants voient ça comme un outil qui fait les devoirs et qui leur fait leurs additions ou leurs soustractions. Sauf qu’il faut aller au-delà de ça », souligne-t-elle. Chez les personnes plus âgées, ce sont parfois les nouvelles technologies elles-mêmes qui suscitent des réticences.
Pour l’association, l’enjeu est donc de permettre à chacun de mieux appréhender ces outils, sans les idéaliser ni les rejeter. « Il faut vivre avec son temps, il faut pouvoir l’accepter, c’est un très bel outil », estime Lina Vitalizi. Avant de préciser l’objectif de la démarche : « Le but est démocratiser la pratique de l’intelligence artificielle, de montrer ses contours et de pouvoir l’utiliser à bon escient. » Une initiative qui répond, selon elle, à un besoin observé directement sur le terrain.
« Il y a beaucoup de questionnements et d’inquiétudes »
Pour aborder un sujet parfois complexe, IAventura mise sur des activités ludiques et participatives. Les participants découvrent le fonctionnement de l’intelligence artificielle à travers des mini-jeux, puis expérimentent ses possibilités, notamment en réalisant une planche de bande dessinée à l’aide d’un outil génératif. Une manière concrète de comprendre comment ces technologies peuvent produire des contenus.
« Il y a beaucoup de questionnements et d’inquiétudes », explique Lina Vitalizi, chargée de projet événementiel et de la communication au sein de l’association. Les interrogations ne sont toutefois pas les mêmes selon les générations. « Les enfants voient ça comme un outil qui fait les devoirs et qui leur fait leurs additions ou leurs soustractions. Sauf qu’il faut aller au-delà de ça », souligne-t-elle. Chez les personnes plus âgées, ce sont parfois les nouvelles technologies elles-mêmes qui suscitent des réticences.
Pour l’association, l’enjeu est donc de permettre à chacun de mieux appréhender ces outils, sans les idéaliser ni les rejeter. « Il faut vivre avec son temps, il faut pouvoir l’accepter, c’est un très bel outil », estime Lina Vitalizi. Avant de préciser l’objectif de la démarche : « Le but est démocratiser la pratique de l’intelligence artificielle, de montrer ses contours et de pouvoir l’utiliser à bon escient. » Une initiative qui répond, selon elle, à un besoin observé directement sur le terrain.
« Il y a beaucoup de questionnements et d’inquiétudes »
Pour aborder un sujet parfois complexe, IAventura mise sur des activités ludiques et participatives. Les participants découvrent le fonctionnement de l’intelligence artificielle à travers des mini-jeux, puis expérimentent ses possibilités, notamment en réalisant une planche de bande dessinée à l’aide d’un outil génératif. Une manière concrète de comprendre comment ces technologies peuvent produire des contenus.
Une partie des ateliers est ainsi consacrée à l’esprit critique, avec des situations concrètes pour apprendre à vérifier les informations
Mais apprendre à utiliser l’IA suppose aussi de savoir prendre du recul. Une partie des ateliers est ainsi consacrée à l’esprit critique, avec des situations concrètes pour apprendre à vérifier les informations et à identifier les risques liés aux contenus générés artificiellement. « Avec les réseaux sociaux, avec tout ce qu’on voit, c’est important vraiment de pouvoir montrer les risques », insiste Lina Vitalizi. L’objectif n’est pas de décourager les usages, mais de donner aux participants les bons réflexes face à des contenus dont l’origine ou la fiabilité ne sont pas toujours évidentes. « C’est un très bon outil, mais il faut savoir s’en servir », rappelle-t-elle.
Des ateliers pour faire dialoguer les générations
« On a vraiment eu de tout : des personnes retraitées, des personnes actives, des jeunes », raconte Lina Vitalizi à propos des premières journées. Cette diversité est au cœur du projet. « L’objectif, c’est vraiment aussi le lien entre l’enfant et l’adulte. On les a vraiment liés, on n’a pas fait des groupes séparés. »
En réunissant des publics aux habitudes numériques différentes, l’association souhaite favoriser les échanges autour d’une technologie qui concerne désormais toutes les générations. Des questionnaires sont proposés en fin de session pour savoir ce qu’ils ont appris et comment ils ont vécu les ateliers. Lancé pour la première fois sous ce format, IAventura prévoit cinq dates à travers la Corse, réparties entre la Haute-Corse et la Corse-du-Sud, jusqu’à la fin de mois d’octobre.
Des ateliers pour faire dialoguer les générations
« On a vraiment eu de tout : des personnes retraitées, des personnes actives, des jeunes », raconte Lina Vitalizi à propos des premières journées. Cette diversité est au cœur du projet. « L’objectif, c’est vraiment aussi le lien entre l’enfant et l’adulte. On les a vraiment liés, on n’a pas fait des groupes séparés. »
En réunissant des publics aux habitudes numériques différentes, l’association souhaite favoriser les échanges autour d’une technologie qui concerne désormais toutes les générations. Des questionnaires sont proposés en fin de session pour savoir ce qu’ils ont appris et comment ils ont vécu les ateliers. Lancé pour la première fois sous ce format, IAventura prévoit cinq dates à travers la Corse, réparties entre la Haute-Corse et la Corse-du-Sud, jusqu’à la fin de mois d’octobre.
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