Intelligence artificielle : en Corse, des ateliers pour apprendre et comprendre les enjeux

Comment fonctionne l’intelligence artificielle ? Peut-on faire confiance à ce qu’elle produit ? Alors que ces outils prennent une place croissante dans le quotidien, leur utilisation soulève de nombreuses questions. C’est à partir de ce constat que l’association émaho Corse a lancé IAventura, un programme de médiation numérique qui propose aux habitants de découvrir l’IA autrement, en passant par la pratique.



« Il y a beaucoup de questionnements et d’inquiétudes », explique Lina Vitalizi, chargée de projet événementiel et de la communication au sein de l’association. Les interrogations ne sont toutefois pas les mêmes selon les générations. « Les enfants voient ça comme un outil qui fait les devoirs et qui leur fait leurs additions ou leurs soustractions. Sauf qu’il faut aller au-delà de ça », souligne-t-elle. Chez les personnes plus âgées, ce sont parfois les nouvelles technologies elles-mêmes qui suscitent des réticences.



Pour l’association, l’enjeu est donc de permettre à chacun de mieux appréhender ces outils, sans les idéaliser ni les rejeter. « Il faut vivre avec son temps, il faut pouvoir l’accepter, c’est un très bel outil », estime Lina Vitalizi. Avant de préciser l’objectif de la démarche : « Le but est démocratiser la pratique de l’intelligence artificielle, de montrer ses contours et de pouvoir l’utiliser à bon escient. » Une initiative qui répond, selon elle, à un besoin observé directement sur le terrain.



« Il y a beaucoup de questionnements et d’inquiétudes »



Pour aborder un sujet parfois complexe, IAventura mise sur des activités ludiques et participatives. Les participants découvrent le fonctionnement de l’intelligence artificielle à travers des mini-jeux, puis expérimentent ses possibilités, notamment en réalisant une planche de bande dessinée à l’aide d’un outil génératif. Une manière concrète de comprendre comment ces technologies peuvent produire des contenus.