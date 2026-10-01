Coupe de France de Football : Un beau derby à Furiani

En traversant la « quatre-voies » pour se rendre d’Erbajolo à Armand Cesari, l’ASFA ne partira pas favori ce samedi. Pourtant le club du président Philippe Ferroni figure comme l’une des meilleures formations de Nationale 1, la division juste au-dessous de la Ligue 3 du SCB. Après 7 rencontres, les coéquipiers de Christophe Vincent, Dumè Guidi et Julien Fabri (ex-SCB) occupent la 4e place au classement du groupe A, à un point du leader St Maur. 14 points glanés en 4 victoires, 2 nuls et une seule défaite. Le club entrainé par Romain Paturel possède même la meilleure attaque, 15 buts, et une défense réputée de solide. Voilà pour l’adversaire du Sporting qui ne viendra pas faire de la figuration sur la pelouse du stade Armand Cesari.



Du côté des bleus, le ciel est moins serein. Un début de championnat de Ligue 3 en demi-teinte, loin des espérances des accaniti. Le club est 13e avec 12 points en 10 rencontres (3 victoires, 3 nuls et 4 défaites), une attaque aphone (8 buts) et une défense parfois fébrile (12 buts encaissés). Autre bât qui blesse, à ce jour aucune victoire à Furiani (3 défaites et 2 nuls). La Coupe sera-t-elle le déclic ? « C’est le match qu’on a toujours envie de jouer » souligne le jeune gardien de but bastiais Sacha Contena, 21 ans, qui gardera les buts ce samedi soir. « La pression ? on l’a mais elle est positive. On s’attend à un gros match, le groupe en a bien conscience. On veut rester les meilleurs et passer ce tour pour continuer ».



Du coté du staff, on est aussi conscient qu’avec le prochain match contre QRM (Quevilly Rouen Métropole) samedi 31 octobre à Furiani, ce sont deux matchs « bascule » qui peuvent conditionner de façon positive ou pas le reste de la saison. « On s’est bien préparés pour ce match, à notre façon de le voir, dans ce qu’on veut faire, à quoi s’attendre de leur part », souligne l’entraineur Laurent Peyrelade. « On s’est concentrés sur nos complicités, nos affinités de jeu. Forcement au fil des tours, le niveau monte et l’objectif dans ce derby sera avant tout de passer le tour. A nous d’être dans l’intensité, connectés dans la façon d’aller les chercher car on est attendus on le sait bien. C’est en allant de l’avant qu’on peut leur poser des problèmes. Nos atouts seront dans l’intensité et la garder tout le match et aussi dans la différence que pourront faire à leur poste certains joueurs en un contre un. Ce match est important car il peut aussi nous apporter la confiance avant QRM ».







