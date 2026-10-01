A maghjina - U core di San Fiurenzu
La rédaction le Vendredi 23 Octobre 2026 à 07:05
À Saint-Florent, la nature a parfois le sens du symbole. Au creux des rochers, la mer dessine un cœur tourné vers le large.
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(Photo : Hyacinthe Sambroni)