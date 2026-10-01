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A maghjina - U core di San Fiurenzu


La rédaction le Vendredi 23 Octobre 2026 à 07:05

À Saint-Florent, la nature a parfois le sens du symbole. Au creux des rochers, la mer dessine un cœur tourné vers le large.
Si, comme Hyacinthe Sambroni, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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