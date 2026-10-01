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U tempu in Corsica


La rédaction le Vendredi 23 Octobre 2026 à 07:00

Ce vendredi, la matinée s’annonce plutôt calme et largement ensoleillée sur la Corse, avant le retour d’un temps plus instable dans l’après-midi. Des passages nuageux pourront alors donner quelques averses, notamment sur la façade occidentale et le relief.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







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