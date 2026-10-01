U tempu in Corsica
La rédaction le Vendredi 23 Octobre 2026 à 07:00
Ce vendredi, la matinée s’annonce plutôt calme et largement ensoleillée sur la Corse, avant le retour d’un temps plus instable dans l’après-midi. Des passages nuageux pourront alors donner quelques averses, notamment sur la façade occidentale et le relief.
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(Photo : Françoise Geronimi)