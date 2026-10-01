Routes corses : Jean-Félix Acquaviva répond aux critiques de la Chambre régionale des comptes

Pour autant, l’élu reconnaît que le réseau reste confronté à d’importants besoins d’entretien. Certains axes n’ont pas bénéficié d’investissements suffisants depuis plusieurs décennies. Il conteste donc moins la nécessité d’intervenir que la lecture d’une politique routière qui aurait échoué à l’échelle de la collectivité unique.



Les récentes intempéries en Haute-Corse donnent une illustration concrète de ces difficultés. Après l’effondrement du pont de Chisà, sa réouverture a été rendue possible grâce à la mobilisation des services routiers et des entreprises. D’autres secteurs, notamment autour de Ghisonaccia et de Prunelli-di-Fium’Orbo, font également l’objet d’une attention particulière.



Jean-Félix Acquaviva souligne que les conséquences des épisodes météorologiques peuvent se prolonger, avec des éboulements susceptibles de survenir après les premières dégradations. La question de l’adaptation des infrastructures au changement climatique est donc au cœur des réflexions de la collectivité.



Un plan pour programmer les interventions



Pour répondre à ces besoins, la Collectivité de Corse entend s’appuyer sur son plan pluriannuel d’investissement (PPI) 2026-2030. L’enveloppe consacrée à la maintenance routière doit atteindre entre 50 et 55 millions d’euros par an.



Le conseiller exécutif a également présenté le Plan pluriannuel de maintenance, déclinaison opérationnelle du PPI, destiné à organiser l’entretien et la programmation des interventions sur le réseau routier. L’objectif est de hiérarchiser les travaux en fonction de l’état des chaussées et des ouvrages, de planifier leur réalisation et d’en suivre l’avancement.



« On aimerait faire plus et mieux et avoir 80 millions d’euros à dépenser, mais ce n’est pas le cas », reconnaît Jean-Félix Acquaviva. La collectivité doit donc arbitrer entre des besoins importants et des moyens limités. Parmi les projets de modernisation, les travaux de la pénétrante d’Ajaccio doivent reprendre, sur un chantier prévu pour durer trois ans. D’autres opérations sont annoncées, notamment à Mezzana et à Biguglia, où la dénivellation du giratoire de Tragona est attendue en 2027. « On aimerait aller plus vite », reconnaît Jean-Félix Acquaviva, qui rappelle toutefois que les procédures environnementales et réglementaires imposent des délais supplémentaires.