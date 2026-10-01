La Méridionale rejoint « Aria è Mare », désormais accessible depuis Porto-Vecchio

Jusqu'ici proposé par Air Corsica et Corsica Linea, « Aria è Mare » compte désormais un troisième opérateur. La Méridionale vient en effet de rejoindre ce dispositif réservé aux résidents corses qui permet de combiner avion et bateau pour effectuer un aller-retour entre l'île et le continent.



Avec « Aria è Mare », les voyageurs peuvent ainsi effectuer l'un des deux trajets par les airs et l'autre par la mer, le tout au sein d'une même réservation, avec un tarif préférentiel et un interlocuteur unique. L'arrivée de La Méridionale permet par ailleurs d'élargir le dispositif à Porto-Vecchio, aussi bien au départ qu'à destination, et ainsi d'offrir de nouvelles possibilités aux habitants de l'Extrême-Sud.



« En complétant les ports déjà proposés, cette nouvelle desserte élargit les possibilités de voyage en offrant davantage de choix d'itinéraires, d'horaires et de correspondances », indique La Méridionale dans un communiqué, pointant également la possibilité offerte par ce dispositif d'adapter les deux modes de transport aux besoins de chacun, par exemple pour pouvoir embarquer un véhicule sur l'un des trajets tout en privilégiant l'avion sur l'autre.



« Aria è Mare confirme ainsi sa vocation : faciliter et simplifier les déplacements des Corses au quotidien », poursuit la compagnie.



Accessible sur ariaemare.corsica, le dispositif permet de réserver directement l'ensemble du voyage et de choisir la combinaison entre avion et bateau pour l'aller et le retour.



