À Bastia, l’Adie met à l’honneur cinq entrepreneuses et des projets qui font vivre le territoire

Une box de vins, une boulangerie artisanale, une activité de prêt-à-porter, une épicerie itinérante ou encore un élevage de poules… Cinq entrepreneuses corses ont été récompensées jeudi par l’Association pour le droit à l’initiative économique (Adie) à Bastia dans le cadre des Prix Créadie 2026. Un prix organisé chaque année en partenariat avec la Banque Populaire Méditerranée, BNP Paribas et le Fonds de dotation Biocoop et qui récompense des projets avec des prix Femmes, Transition écologique et inclusive, Vitalité des territoires, Jeunes et Coup de cœur. Ainsi, Giuliana Marchetti a remporté le Prix Jeunes avec « Notre raisin d’être », un concept de box mettant à l’honneur les vins corses. Pascale Bizzari a remporté le Prix Femmes avec sa boulangerie artisanale « Pane e Dulce ». Myriam Pan a remporté le Prix Transition écologique et inclusive avec « La Mamie Blouse », son épicerie bien-être itinérante. Julie Giacobbi, avec sa boutique de prêt-à-porter « Les Frangines », a remporté le Prix Vitalité des territoires. Enfin, Sandra Dospisil a remporté le Prix Coup de cœur avec son élevage de poules.





Derrière ces distinctions, l’objectif est de mettre en lumière des parcours entrepreneuriaux parfois freinés par des difficultés de financement. « L’idée, c’est de récompenser les entrepreneurs que l’Adie a financés et de les mettre en avant », explique Yvan Franchi, directeur territorial de l’association. Les sommes attribuées, d’un montant de 1 000 euros, constituent selon lui un soutien ponctuel pour les entreprises. « Ça permet d’améliorer un peu le quotidien de l’entreprise, et c’est aussi une reconnaissance. »





Une aide d’autant plus importante, selon Yvan Franchi, que l’accès au financement reste un obstacle pour de nombreux entrepreneurs, et que les difficultés peuvent se poursuivre bien après le lancement de leur activité. « Les difficultés pour un entrepreneur aujourd’hui, on le voit bien : c’est l'accès au financement, l'accès à l'accompagnement et l'accès au développement », poursuit-il. « On est dans des périodes tellement compliquées aujourd'hui où tout va bien et d'un coup tout va mal, et parfois il faut juste avoir une oreille attentive, un petit message d'espoir, peut-être un refinancement quelque fois quand il y a des problèmes de trésorerie pour accompagner les porteurs de projets. » Pour cela, l’Adie est soutenue par l’Agence de développement économique de la Corse (Adec), la Collectivité de Corse et la Communauté d’agglomération de Bastia (CAB).





L’entrepreneuriat, une voie pour les jeunes diplômés





Au-delà des Prix Créadie, la journée de jeudi était également l’occasion de remettre les Prix Pépite, qui distinguent des projets portés par des étudiants-entrepreneurs. Pour Alexandra Pagni, responsable de Pépite Corse, l’entrepreneuriat peut constituer une alternative face aux difficultés d’insertion professionnelle sur l’île, notamment pour les diplômés. « Le salariat est difficile en Corse. Le salariat est encore plus difficile quand on est diplômé et qu’on arrive à des niveaux de diplôme, niveau master », observe-t-elle. « L’entrepreneuriat peut leur permettre d’utiliser les compétences qu'ils ont réussi à avoir pendant leurs études et les mettre à profit dans leur entreprise. »





Cette année, plusieurs projets aux profils variés ont été distingués. Le projet sélectionné pour représenter la Corse au niveau national, le 17 novembre à Paris, est porté par quatre jeunes femmes qui ont conçu un soutien-gorge adapté aux femmes atteintes d’un cancer du sein. D’autres initiatives mêlent artisanat, culture corse et création, notamment à travers la confection de robes de mariée sur mesure ou des activités associant coutellerie et excursions. Chaque projet lauréat de Pépite Corse reçoit une dotation de 2 000 euros. « C’est un tremplin », explique Alexandra Pagni, qui précise que cette somme peut permettre aux jeunes entrepreneurs de s’équiper ou de financer une prestation nécessaire au développement de leur activité. « C'est le petit coup de pouce qui suffit. Majoritairement, ce sont des projets qui n'ont pas forcément besoin d'énormément d'argent, mais ils ont besoin de ce petit coup de pouce qui permet d'avancer, de passer une étape dans le projet. »



