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Bastia : une rupture de canalisation entraîne une coupure d’eau dans les secteurs de Lupino et du Macchione


Léana Serve le Vendredi 23 Octobre 2026 à 12:09

Une rupture de canalisation prive d’eau potable plusieurs secteurs de Bastia, ce vendredi matin. Les équipes d’Acqua Publica indiquent être mobilisées pour effectuer les réparations en urgence et rétablir l’approvisionnement dans les meilleurs délais.



Photo : Facebook / Acqua Publica
Photo : Facebook / Acqua Publica
Une rupture d’une canalisation survenue ce vendredi matin au niveau de la route Royale, à proximité de la cité des Monts et des Lacs, dans le quartier de Lupino à Bastia, entraîne une coupure d’eau potable pour plusieurs abonnés, indique Acqua Publica. Parmi les secteurs concernés se trouvent l'avenue du Macchione, la rue François-Vittori, la place du Commerce, les résidences Provence Logis et Les Pléiades, la cité des Monts et des Lacs et la rue Jean-Pierre-Gaffory.

Sur ses réseaux sociaux, Acqua Publica indique que ses équipes « sont a pied d'œuvre afin de procéder a la réparation en urgence de cette canalisation » et qu’elles « mettent tout en œuvre pour rétablir l’approvisionnement en eau potable dans les meilleurs délais ».





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