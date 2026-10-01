Bastia : une rupture de canalisation entraîne une coupure d’eau dans les secteurs de Lupino et du Macchione

Une rupture d’une canalisation survenue ce vendredi matin au niveau de la route Royale, à proximité de la cité des Monts et des Lacs, dans le quartier de Lupino à Bastia, entraîne une coupure d’eau potable pour plusieurs abonnés, indique Acqua Publica. Parmi les secteurs concernés se trouvent l'avenue du Macchione, la rue François-Vittori, la place du Commerce, les résidences Provence Logis et Les Pléiades, la cité des Monts et des Lacs et la rue Jean-Pierre-Gaffory.
Sur ses réseaux sociaux, Acqua Publica indique que ses équipes « sont a pied d'œuvre afin de procéder a la réparation en urgence de cette canalisation » et qu’elles « mettent tout en œuvre pour rétablir l’approvisionnement en eau potable dans les meilleurs délais ».
Sur ses réseaux sociaux, Acqua Publica indique que ses équipes « sont a pied d'œuvre afin de procéder a la réparation en urgence de cette canalisation » et qu’elles « mettent tout en œuvre pour rétablir l’approvisionnement en eau potable dans les meilleurs délais ».
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