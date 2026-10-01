A maghjina - U Trinichellu à filu di mare
La rédaction le Samedi 24 Octobre 2026 à 07:05
En ce milieu d'automne, en Balagne, u Trinichellu longe une Méditerranée qui continue d'arborer ses couleurs d’été, avec la citadelle de Calvi en toile de fond.
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(Photo : Patrick Napolitano)