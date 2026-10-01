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A maghjina - U Trinichellu à filu di mare


La rédaction le Samedi 24 Octobre 2026 à 07:05

En ce milieu d'automne, en Balagne, u Trinichellu longe une Méditerranée qui continue d'arborer ses couleurs d’été, avec la citadelle de Calvi en toile de fond.
Si, comme Patrick Napolitano, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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