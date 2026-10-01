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U tempu in Corsica


La rédaction le Samedi 24 Octobre 2026 à 07:00

Ce samedi, le soleil devrait largement dominer sur la Corse, malgré quelques passages nuageux en matinée, notamment vers la Balagne. Le vent d’ouest restera soutenu, avec des rafales pouvant atteindre 80 à 90 km/h, voire 100 km/h sur les caps le matin, avant de faiblir dans l’après-midi.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







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