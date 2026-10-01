U tempu in Corsica
La rédaction le Samedi 24 Octobre 2026 à 07:00
Ce samedi, le soleil devrait largement dominer sur la Corse, malgré quelques passages nuageux en matinée, notamment vers la Balagne. Le vent d’ouest restera soutenu, avec des rafales pouvant atteindre 80 à 90 km/h, voire 100 km/h sur les caps le matin, avant de faiblir dans l’après-midi.
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(Photo : José Mozziconacci)