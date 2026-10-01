Coupe de France de football : Furiani sort le SCB

Ce sont les Bastiais en blanc qui donnaient le coup d’envoi face à Furiani…. en bleu ! Le match débutait sur un bon rythme avec une première banderille pour Furiani par Camille Peterson dont le tir frôlait le montant droit de Contena (8e). Les Bastiais répliquaient par Petrignani qui sur coup-franc trouvait le petit filet. Le jeu était plutôt intéressant à suivre, technique même sur certaines séquences. A la 21e Furiani se créait encore une belle occasion par Vincent qui heurtait la lucarne gauche de Contena. 7 minutes plus tard c’est une tête de Thoumin qui menaçait le gardien bastiais. Les joueurs du président Ferroni qui trouvaient finalement le chemin du but à la 33e. Longue chevauchée de Thoumin sur la gauche qui trouvait au centre Vincent tout seul. L’ancien capitaine fixait Contena et expédiait le ballon dans les filets. 0-1 pour Furiani. C’était le score à la mi-temps malgré une petite réaction des joueurs du président Ferrandi.

Les Bastiais revenaient décidés mais c’est Alves pour Furiani qui plantait la 1ere occasion à la 47e. Le SCB prenait plutôt le match en main, poussait mais Furiani, bien organisé, résistait bien et plaçait quelques contres dangereux par Thoumin, Vincent et Alves.



Le SCB à la 67e par Zilliox de la tête rassurait un peu les supporters bastiais dépités mais le ballon passait au-dessus de la transversale de Fabri. Furiani souffrait. Sur un centre de Eickmayer de la droite Beliandjou coupait la trajectoire au 1er poteau, mais le ballon passait une fois de plus largement au-dessus de la transversale de Fabri (75e). Les joueurs de Laurent Peyrelade pressaient mais ne trouvaient pas l’ouverture. Impuissants les Bastiais. Sur un dernier rush, un corner, Fabri, le gardien de Furiani rassurait ses coéquipiers captant le ballon dans les airs. Héroïques sur la fin, les joueurs de Romain Paturel se qualifiaient pour le tour suivant.



Ce dimanche à 15h30, 2e finale régionale, entre le FC Borgo et le FC Balagne.





6e tour de la Coupe de France

SCB 0 – 1 ASFA (0 - 1)

Stade Armand Cesari à Furiani

Beau temps, léger vent d’ouest, 15°.

Spectateurs :

Arbitres : Valentin Giorgetti -Olivier Ducreux – Gaspard Barrachin



But pour ASFA : Vincent (33e)

Avertissements :

Thibault (9e) – Thoumin (44e) – Boukereris (87e) pour Furiani

Fall (28e) – Djédjé (44e) pour SCB





SCB : Contina (c) – Monnier (Zilliox 62e)– Makalou – Djédjé – Douce – Fall – Petrignani (Eickmayer 72e)– Belal – Garnier (Beliandjou 62e)– Zaouiai (Rodrigues 72e)– Alebate.

Entr. : Laurent Peyrelade



ASFA : Fabri – Alves – Guidi (Pianelli 90e)– Valery (c) - Vincent (Da Silva 78e) – Ruiz (Boukreris 69e)– Nouala (Teixeira 78e)– Feliciano – Camille- Jourdan – Thoumin.

Entr. : Romain Paturel

