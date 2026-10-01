A maghjina - U celu in muvimentu
La rédaction le Dimanche 25 Octobre 2026 à 07:05
Jeudi matin, le vent du sud qui soufflait sur le massif du Rotondo a donné naissance à de spectaculaires nuages lenticulaires au-dessus de Corte, offrant au ciel cortenais des formes presque irréelles que Denis Moutet a immortalisé.
Si, comme Denis Moutet, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.
(Photo : Denis Moutet)