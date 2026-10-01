D2 Volstar. Le GFC Ajaccio s’impose à Saint-Quentin au bout du suspense

Saint Quentin - GFC Ajaccio : 3-1
Évolution du score : 25-19, 23-25, 25-19, 19-25, 15-17
Salle Pierre Ratte
800 spectateurs environ
Arbitres : Mr David Carriere et Stéphane Crepel
Six de départ :
Saint Quentin : Rulkin (libéro), Matheus, Egharevba, Mc Elligott, Wa Bala, Dukic, Mocanu, entraîneur : Dario Dukic
Ajaccio : Deveze (libéro), Neto, Brion, Roatta, Diverchy, Adriano, Capet, entraîneur : Frédéric Ferrandez
Dans une salle Pierre-Ratte garnie d’environ 800 spectateurs, Ajaccio et Saint-Quentin se sont rendu coup pour coup. Les locaux ont remporté les premier et troisième sets, mais les Ajacciens ont égalisé à deux manches partout avant de s’imposer dans la dernière manche. Le score final : 19-25, 25-23, 19-25, 25-19, 15-17. Les Ajacciens bonifient ainsi leur succès à domicile face à Cambrai mardi et recevront Rennes, samedi prochain pour poursuivre sur leur lancée.
Évolution du score : 25-19, 23-25, 25-19, 19-25, 15-17
Salle Pierre Ratte
800 spectateurs environ
Arbitres : Mr David Carriere et Stéphane Crepel
Six de départ :
Saint Quentin : Rulkin (libéro), Matheus, Egharevba, Mc Elligott, Wa Bala, Dukic, Mocanu, entraîneur : Dario Dukic
Ajaccio : Deveze (libéro), Neto, Brion, Roatta, Diverchy, Adriano, Capet, entraîneur : Frédéric Ferrandez
Dans une salle Pierre-Ratte garnie d’environ 800 spectateurs, Ajaccio et Saint-Quentin se sont rendu coup pour coup. Les locaux ont remporté les premier et troisième sets, mais les Ajacciens ont égalisé à deux manches partout avant de s’imposer dans la dernière manche. Le score final : 19-25, 25-23, 19-25, 25-19, 15-17. Les Ajacciens bonifient ainsi leur succès à domicile face à Cambrai mardi et recevront Rennes, samedi prochain pour poursuivre sur leur lancée.
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