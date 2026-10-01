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U tempu in Corsica


La rédaction le Dimanche 25 Octobre 2026 à 07:00

Ce dimanche, le ciel sera souvent voilé en matinée sur la Corse, avant de laisser place à de belles éclaircies au fil de la journée, malgré quelques averses possibles sur la façade occidentale. Le vent d’ouest à sud-ouest se renforcera par endroits dans l’après-midi, notamment sur les secteurs exposés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







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