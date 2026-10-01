Ligue 3 (10e journée) : un match nul trop prévisible à Concarneau pour le Sporting

Les Bastiais ont été mis sous pression dès le début du match, avec un bloc breton qui a décidé de mener la danse en jouant très haut. Si, durant le premier quart d’heure, la défense bastiaise a eu du mal à dégager les ballons, la situation s’est équilibrée par la suite, et les Turchini réussiront tout de même à se montrer dangereux sur de trop rares occasions, avec notamment le tout jeune Nohlann Alebate. Pourtant, à la demi-heure de jeu, les deux équipes se neutralisaient toujours. Il faudra attendre la toute fin de la première mi-temps pour voir du rythme sur le terrain, et ce sera le fait des joueurs de Concarneau. Stan Janno trouvera le poteau de Théo de Percin, manquant d’ouvrir le score. Sur la contre-attaque bastiaise, Hamidou Makalou ne parviendra pas à déjouer la défense bretonne, ramenant toutefois un peu plus d’intensité. L’arbitre Jordane Lomi sifflera la pause sur un logique score de 0 à 0.



Au retour des vestiaires, le Sporting se montrera beaucoup plus entreprenant. Stratégie payante : sur corner, Erawan Garnier, bien placé aux 16 mètres et bien servi par Joackim Eickmayer, frappera avec succès et marquera son premier but sous les couleurs bastiaises (0-1, 57e). Joie de courte durée, l’AS Concarneau reviendra au score quelques minutes plus tard sur un magnifique coup franc direct à l’entrée de la surface, tiré par Loïc Goujon (1-1, 62e). Après ces deux buts coup sur coup, de l’intensité s’est enfin installée dans la partie. Concarneau manquera la passe de deux, si Anthony Roncaglia n’avait pas été là pour le sauvetage. Les occasions se répéteront jusqu’à la fin du match pour les Bretons.



Sur le banc bastiais, à la 70e, Alexandre Zaouai fera son retour sur le terrain après sa blessure, prenant la place d’Hamidou Makalou. Clément Rodrigues sera remplacé par Mohamed Boumaaoui. En toute fin de match, les dernières forces bastiaises ne parviendront pas à renverser la vapeur. Les Turchini se contenteront d’un match nul, qui n’est certes pas le résultat attendu, mais un point reste un point au vu des difficultés que traversent les Bastiais.



Le prochain match des Turchini sera samedi en Coupe de France face à l’AS Furiani. Pour la Ligue 3, le prochain match est prévu samedi 31 octobre à la maison, face à Quevilly, avec l’obligation de prendre des points. Après la 10e journée de Ligue 3, le Sporting émarge à la 13e place avec seulement 10 points.



Buts :

US Concarneau : Goujon (62ème)

SC Bastia : Garnier (57ème)

Avertissements :

US Concarneau : Da Silva (80ème)

SC Bastia : Akueson (24ème), Douce (50ème), Méllières (53ème), Boumaaoui (90+2)