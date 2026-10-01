Bal’Dilà, quand la danse contemporaine fait revivre la mémoire corse

Faire vivre la tradition sans la figer. C’est le fil conducteur du travail chorégraphique de Bal’Dilà, compagnie créée en 2021 par Mathéa Rafini et Déborah Lombardo Delsol. Originaires d’Ajaccio, les deux danseuses ont grandi ensemble dans l’univers de la danse en Corse avant de poursuivre leur formation sur le continent. De leurs retrouvailles est née une envie commune: explorer les possibilités du corps et faire dialoguer les héritages insulaires avec une écriture contemporaine. Leur deuxième création, La Danse d’après, s’inscrit pleinement dans cette démarche. Présenté le vendredi 6 novembre à 20 heures à l’Espace Diamant, à Aiacciu, ce spectacle de 55 minutes prend appui sur les danses et les musiques traditionnelles corses pour en proposer une lecture renouvelée.





"Quand on parlait de culture corse, on parlait très souvent de langue et de chant, et peu de danse", constate Mathéa Rafini. Un constat qui a conduit les deux artistes à s’intéresser de près au quadrille, une danse traditionnelle dont la pratique tend à se raréfier. En assistant à des cours, elles découvrent notamment le peu de jeunes qui s’y intéressent: "On s’est rendu compte qu’il n’y avait pas de jeunes. Ils trouvaient que c’était quelque chose de très poussiéreux", raconte la chorégraphe. Plutôt que de reproduire fidèlement les codes d’autrefois, les deux danseuses choisissent de les déplacer. Les costumes s’éloignent des tenues traditionnelles, tandis que la musique mêle violon et composition électronique. À travers cette création originale, le compositeur Pasqua Pancrazi et la violoniste Célia Picciocchi accompagnent les mouvements des interprètes dans une partition qui emprunte autant à la mémoire collective qu’aux sonorités actuelles: "L’idée, c’est de pouvoir transmettre et faire vivre la tradition, mais sans la figer", résume Mathéa Rafini. Une manière de préserver cet héritage en lui laissant la liberté d’évoluer.



