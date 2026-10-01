À Ajaccio, la FALEP reçoit 5 000 euros pour accompagner les jeunes vers l’emploi grâce au numérique

À l’heure où candidater à une offre d’emploi, s’inscrire à une formation ou simplement effectuer une démarche administrative passe de plus en plus souvent par un écran, ne pas maîtriser les outils numériques peut constituer un véritable frein à l’insertion. C’est précisément sur ce terrain que la FALEP - Ligue de l’Enseignement de Corse entend agir avec son projet « Jeunes connectés vers l’emploi » avec lequel l’association ajaccienne vient d’être désignée lauréate de l’appel à projets SFR Solidaire et bénéficiera, à ce titre, d’une dotation de 5 000 euros de la Fondation SFR.



Le partenariat a été officialisé le 22 octobre au sein du Service de Prévention Spécialisée de la FALEP, à Ajaccio, en présence notamment d’Isabelle Simon, déléguée régionale Méditerranée SFR, d’Anastasia Rubini, directrice générale adjointe de la FALEP, et d’Alain Campia, médiateur numérique de l’association.

Cette enveloppe doit permettre de développer des actions de médiation numérique auprès de jeunes parfois éloignés des dispositifs de formation ou d’emploi. L’objectif est de leur permettre de mieux maîtriser les outils devenus indispensables dans leur quotidien, mais aussi de gagner en autonomie dans leurs recherches d’emploi, leurs démarches administratives ou encore leur accès à la formation.

« Nous sommes très heureux de recevoir le soutien de la Fondation SFR pour ce projet. Cette reconnaissance vient conforter notre engagement quotidien auprès des jeunes du territoire et nous permettra de renforcer nos actions en faveur de leur autonomie numérique et de leur insertion professionnelle », souligne la directrice générale adjointe de la FALEP.



À travers son appel à projets SFR Solidaire, la Fondation SFR accompagne des initiatives associatives répondant aux besoins des territoires et des publics les plus fragilisés. Créée en 2006, elle intervient notamment dans les domaines de l’inclusion numérique et de l’égalité des chances. Ainsi, pour la déléguée régionale Méditerranée SFR, ce soutien à la FALEP doit permettre de faire du numérique un véritable outil d’émancipation. « Chez SFR, nous sommes convaincus que le numérique doit être un levier d’émancipation et d’insertion pour tous. À travers ce partenariat avec la FALEP, la Fondation SFR accompagne un projet concret qui permettra à de nombreux jeunes de renforcer leurs compétences numériques et de mieux préparer leur avenir professionnel », indique-t-elle.



