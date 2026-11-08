À Ajaccio, Rochelle Adams veut donner le goût et les clefs de l’anglais

Dans l’hôtellerie, la restauration ou le commerce, pouvoir échanger avec une clientèle étrangère peut s’avérer essentiel. « Parfois, c’est bien d’utiliser l’intelligence artificielle pour rédiger un mail. Mais lorsqu’on est confronté à un client, content ou pas content, on est obligé d’être capable de lui répondre », souligne-t-elle. Les cours peuvent ainsi répondre à différents objectifs : gagner en aisance dans son métier, préparer une évolution professionnelle ou simplement être plus à l’aise lors de voyages à l’étranger.



L’approche défendue par Rochelle Adams repose sur la pratique de la langue avec des formateurs anglophones natifs, venus d’Angleterre, des États-Unis et même d’Irlande. Pour elle, les outils numériques peuvent compléter l’apprentissage, mais ne remplacent pas les échanges directs.



« Il n’y a rien qui remplace le vrai accent »



« Il n’y a rien qui remplace le vrai accent et le face-à-face, avec une correction en direct », insiste-t-elle. Les enfants et les adolescents participent à des ateliers collectifs, limités à huit élèves en primaire et à quatre au collège. « Pour les enfants et les adolescents, il y a des cours hebdomadaires qui sont fixés sur 30 ateliers à l’année », précise-t-elle. Les adultes bénéficient, eux, de cours individualisés, généralement d’une heure à une heure trente, adaptés à leur niveau et à leurs objectifs.