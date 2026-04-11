Électricité : après un été record, EDF prévient que la Corse restera sous tension jusqu’en 2030

« Notre ambition première demeure inchangée : garantir à la Corse une alimentation électrique fiable, durable et de plus en plus décarbonée. » En ouvrant, ce jeudi matin à Ajaccio, la présentation du bilan électrique de l’été 2026, le directeur régional d’EDF Corse, Sébastien Pietre-Cambacédès, a rappelé la mission de service public de l’entreprise. Mais derrière cette ambition, le constat est sans détour : l’été a placé le système insulaire sous forte contrainte. Les chiffres donnent la mesure de l’épisode. La consommation a atteint 514 GWh en juillet et août, soit près du quart de l’énergie consommée sur une année. La pointe du soir a culminé à 489 MW, soit 50 MW de plus que le précédent record. « Ce record, on ne l’a pas battu une fois ou deux : on l’a battu 60 fois cet été », souligne le directeur régional. La consommation d’énergie estivale a, elle, augmenté de 13 %.





« Ces records n’ont pas été battus un peu, ils l’ont été beaucoup et à de nombreuses reprises », insiste-t-il. La chaleur, précoce et durable, a fortement sollicité les équipements de climatisation. Pour Amandine Bono, responsable du système électrique, l’été s’est surtout distingué par sa durée : le nombre de journées répondant aux critères de canicule a dépassé ceux des épisodes de 2003 et de 2024. Avec une puissance installée de 1 044 MW, la Corse pourrait sembler disposer d’une capacité largement supérieure à ses besoins. Mais, au moment de la pointe du soir, une partie de ces moyens n’est pas mobilisable : le photovoltaïque ne produit plus, les importations depuis la Sardaigne sont limitées, l’éolien est faible et la production hydraulique doit tenir compte des réserves d’eau, de l’irrigation, de l’eau potable et de la sécurité des personnes en aval des ouvrages.





« La stabilité du système aurait pu être remise en cause »



Au moment du pic, EDF estime à environ 512 MW la puissance disponible pour répondre à une consommation de 489 MW. La marge n’était donc que d’une vingtaine de mégawatts. « Maintenir l’équilibre entre l’offre et la demande s’est avéré très complexe », reconnaît Sébastien Pietre-Cambacédès. « La stabilité du système aurait pu être remise en cause. » Le directeur régional ne cache pas l’inquiétude ressentie certains jours : « Dans ce contexte, je ne vous cache pas que nous avons été soucieux. » La mobilisation accrue de l’hydraulique, notamment en démarrant certains ouvrages tôt le matin pour disposer de davantage de puissance le soir, a permis de gagner des marges. Elle a toutefois entraîné des déstockages plus importants dans certaines retenues. Malgré les tensions, EDF affirme avoir alimenté tous ses clients. « Le réseau et le système ont tenu bon », se félicite le directeur régional, qui salue « l’engagement des équipes, leur professionnalisme et leur réactivité face aux aléas ». L’entreprise met en avant une disponibilité globale de ses moyens de production supérieure à 90 % pendant l’été, ainsi que la bonne tenue de son réseau de transport.





Les difficultés n’ont pourtant pas manqué : surchauffe de câbles souterrains et de machines, orages violents à Ajaccio les 20 et 21 août, avec une vingtaine de défauts sur des départs moyenne tension, et incendie à Castellu-di-Rustinu. Ce dernier a endommagé une ligne et détruit une douzaine de poteaux. « Les équipes ont reconstruit cette ligne en moins d’un mois, en plein été, dans un contexte compliqué », rappelle Sébastien Pietre-Cambacédès. Il souligne la pénibilité des interventions, entre canicule et conditions de travail difficiles après l’incendie.



