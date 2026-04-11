Autonomie - Depuis Corte, Femu a Corsica pose ses lignes rouges et propose un référendum avant la fin de l’année

Une consultation qui pourrait porter directement sur les deux questions au cœur du bras de fer avec Paris. « Nous, nous n'avons pas peur de revenir au scrutin et de demander à la population : existe-t-il un peuple corse ? Oui ou non ? Et voulez-vous un statut d'autonomie législative pour la Corse ? », lance le secrétaire national. « S'il n'y a pas un déblocage qui se fait dans les prochains jours sur ces bases, nous sommes prêts à retourner aux urnes et faire valider cela par le peuple ».



Pour Femu a Corsica, un tel vote aurait vocation à rebattre les cartes et à peser directement sur la suite du processus parlementaire. Le parti estime en effet qu'un résultat favorable à l'autonomie devrait alors obligatoirement être pris en compte par le Sénat comme par l'Assemblée nationale. Et le secrétaire national du parti d'insister face à l'impasse dans laquelle se trouve aujourd'hui le projet de révision constitutionnelle : « Aujourd'hui, force est de constater qu'on se fout des 70 % des maires qui soutiennent ce processus d'autonomie et des 70 % qui ont voté pour les nationalistes en 2021 ».



Avant d'en arriver là, le mouvement veut toutefois tenter de reconstruire un front politique autour du processus. Dans une résolution adoptée ce mercredi soir, le parti invite ainsi les différentes formations nationalistes qui ont soutenu Beauvau à se retrouver « dans les prochains jours » pour arrêter une position commune, avant d'élargir les discussions aux autres forces politiques et « forces vives » favorables à l'aboutissement du processus.



