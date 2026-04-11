Ucciani : Un incendie endommage une habitation

Un important dispositif de secours a été déployé ce mercredi matin à Ucciani, où un incendie s’est déclaré dans le garage situé au sous-sol d’une habitation aux alentours de 10h30, indique le Service d’Incendie et de Secours de Corse-du-Sud (SIS 2A).



À l’arrivée des sapeurs-pompiers, les flammes étaient encore cantonnées au garage mais le feu, qui dégageait une très forte chaleur, avait déjà causé des dégâts au niveau de la dalle principale de la maison. Si bien que face aux dégâts constatés sur la structure de la maison, la commune a dû prendre un arrêté de mise en péril. L’occupant de l’habitation a quant à lui pu être relogé auprès de sa famille.



Deux animaux de compagnie ont par ailleurs été intoxiqués par les fumées, et l’un d’eux n’a malheureusement pas survécu. Le second a pu être pris en charge par les secours avant d’être transporté à la clinique vétérinaire du Vazzio.



Au total, 16 sapeurs-pompiers et cinq véhicules ont été mobilisés sur cette intervention.



Après plusieurs heures d’intervention, le feu a finalement été déclaré éteint peu avant 16 heures.