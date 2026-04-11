CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec… Laurence Derik, praticienne en équithérapie à Olmeta-di-Tuda 04/11/2026 Ucciani : Un incendie endommage une habitation 28/10/2026 Vivario – La RT 20 fermée à la circulation cette nuit 28/10/2026 Nanette Maupertuis : « La Corse fait les frais d’une névrose républicaine qui étouffe toute singularité » 28/10/2026

Furiani : Un automobiliste contrôlé à 170km/h sur la T11


La rédaction le Mercredi 28 Octobre 2026 à 16:26

Un équipage de motards des CRS a contrôlé automobiliste à 170 km/h sur la T11, à Furiani, alors que la vitesse y est limitée à 70 km/h, ce lundi soir. Également contrôlé positif à l’alcool, le conducteur s’est vu retirer immédiatement son permis de conduire.



Furiani : Un automobiliste contrôlé à 170km/h sur la T11
Le compteur affichait 100 km/h de plus que la vitesse autorisée. Ce lundi soir, aux alentours de 21 heures, un équipage de motards des CRS effectuait des contrôles sur la T11, à Furiani, lorsqu’il a intercepté un automobiliste qui circulait à 170 km/h sur une portion limitée à 70 km/h, indique la police nationale de Haute-Corse sur ses réseaux sociaux. 
 
Après application de la marge technique, la vitesse retenue s’élève à 161 km/h, soit 91 km/h au-dessus de la limitation. " Ces faits constituent un délit de grand excès de vitesse ", souligne la police nationale de Haute-Corse, en ajoutant que " les vérifications ont également révélé un taux d’alcoolémie contraventionnel " pour le conducteur.

En conséquence, son permis de conduire a immédiatement fait l’objet d’une rétention et son véhicule a été placé en fourrière.





CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos