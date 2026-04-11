Furiani : Un automobiliste contrôlé à 170km/h sur la T11

Le compteur affichait 100 km/h de plus que la vitesse autorisée. Ce lundi soir, aux alentours de 21 heures, un équipage de motards des CRS effectuait des contrôles sur la T11, à Furiani, lorsqu’il a intercepté un automobiliste qui circulait à 170 km/h sur une portion limitée à 70 km/h, indique la police nationale de Haute-Corse sur ses réseaux sociaux.



Après application de la marge technique, la vitesse retenue s’élève à 161 km/h, soit 91 km/h au-dessus de la limitation. " Ces faits constituent un délit de grand excès de vitesse ", souligne la police nationale de Haute-Corse, en ajoutant que " les vérifications ont également révélé un taux d’alcoolémie contraventionnel " pour le conducteur.



En conséquence, son permis de conduire a immédiatement fait l’objet d’une rétention et son véhicule a été placé en fourrière.