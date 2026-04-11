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Tavaco : Un homme interpellé après le braquage d’une supérette


La rédaction le Mercredi 28 Octobre 2026 à 11:12

Un homme soupçonné d’avoir braqué une supérette de Tavaco le 19 octobre dernier a été interpellé par les gendarmes en début de semaine. Cagoulé et armé au moment des faits, il avait pris la fuite à bord d’un véhicule dont il avait dissimulé les plaques d’immatriculation. Il doit être jugé ce jeudi en comparution immédiate.



Tavaco : Un homme interpellé après le braquage d’une supérette

Les faits remontent au 19 octobre dernier. Tard dans la soirée, un homme cagoulé et armé fait irruption dans une supérette de Tavaco, en Corse-du-Sud, et commet un vol avant de prendre la fuite à bord d’un véhicule.

Pour tenter de ne pas être retrouvé, il avait pris soin de dissimuler les plaques d’immatriculation de celui-ci. Une précaution qui ne va toutefois pas empêcher les gendarmes de remonter jusqu’à lui. Chargés de l’enquête, les militaires de la brigade de recherches d’Ajaccio parviennent à identifier le suspect, qui fait dès lors l’objet de recherches.

C’est finalement un gendarme mobile de l’escadron 15/7 de Sarreguemines, actuellement déplacé en Corse, qui va permettre de retrouver sa trace. Alors qu’il se trouve hors service, le militaire repère le véhicule recherché et transmet aux enquêteurs plusieurs éléments d’identification.

Le suspect est alors interpellé et placé en garde à vue. Déféré devant le parquet d’Ajaccio ce mardi 27 octobre, il doit être jugé ce jeudi 29 octobre dans le cadre d’une comparution immédiate.






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