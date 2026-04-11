Borgo : Un 1er salon des blockbusters du cinéma et des séries tv.

Sur notre île, heureusement qu’ils existent. Eux ? Ce sont ces personnes qui se réinventent en permanence, offrant au public des évènements qui sortent de l’ordinaire : Courses de caisses à savon, salon du modélisme, salon du charme… Des passionnés qui sortent des sentiers battus pour nous distraire, éveiller notre curiosité. Jean-Philippe Serpi en fait partie. Déjà il fut l’un des premiers en Corse à illuminer à l’américaine sa maison lors des fêtes de fin d’année. Il y a 3 ans, il initiait, à Borgo, le 1er Salon du modélisme et de la maquette. En septembre dernier, la 3e édition a connu un succès sans précèdent. Des milliers de visiteurs. En cette fin octobre, il nous propose la 1ère édition du Salon des blockbusters du cinéma et des séries tv*.



« Un blockbuster est un film, une pièce de théâtre ou une série TV, à gros budget en principe, qui a connu un grand succès, frappé l'imagination des spectateurs de toutes les générations », explique Jean-Philippe Serpi. « Sur le continent de tels évènements se multiplient. Personnellement j’appréhendais de l’organiser, de partir vraiment dans l’inconnu. Mais j’ai reçu l’aide de Christophe de l'association Création Magic Movies, basée en Corse du Sud. Il possédait déjà pas mal d’éléments matériels pour se lancer dans l’aventure. Et puis j’ai vite reçu le soutien de passionnés et de sociétés du continent qui seront présents avec de belles collections. Ce sera une première avec déjà sur place de belles surprises notamment sur le thème de Star Wars, la guerre des étoiles et d’Harry Potter. Ces deux univers vont occuper chacun une partie de la salle et les collectionneurs étofferont la surface restante avec des livres spécialisés, des miniatures, goodies, artefacts, objets divers se rapportant aux films ou aux séries, des costumes aussi ».



Ce salon sera très festif puisqu’outre les collections sont prévus un défilé et concours de costumes pour les enfants, un jeu de piste, un quizz, une tombola, des diffusions d’extraits de films ou de séries, des bandes originales en fond sonore… Un salon vraiment tout-public. « Ce salon est le fruit de rencontres avec des personnes qui, de par leur énergie, leur passion, leur envie de bien-faire et surtout leur sincère implication, ont permis cette nouvelle aventure » se réjouit de son côté Christophe Gay de l'association Création Magic Movies.





Savoir + :

Salon des blockbusters du cinéma et des séries tv

Samedi 31 octobre de 9h30 à 19h30

Dimanche 1er novembre de 9h à 18h

Salle des fêtes de Borgo

Entrée gratuite



