À Biguglia, quatre groupes corses réunis pour une soirée solidaire au profit des sapeurs-pompiers

Faire de la musique un vecteur de solidarité : c’est l’objectif de l’Union départementale des personnels du service d’incendie et de secours de la Haute-Corse (UDPSIS 2B), qui organise, le jeudi 12 novembre à 20h30, une soirée caritative à l’espace culturel Charles-Rocchi, à Biguglia. Pour cette première édition, quatre groupes de la scène insulaire - Eppò, I Chjami Aghjalesi, L’Arcusgi et I Voci di a Gravona - se réuniront sur scène au profit de l'Œuvre des pupilles, des œuvres sociales des sapeurs-pompiers et des sections de Jeunes sapeurs-pompiers de Haute-Corse. « Les besoins augmentent », expliquent Christophe Zagaglia et Thierry Nutti, de l’UDPSIS 2B, qui comptent sur cette initiative pour financer les actions menées tout au long de l’année.





Accompagner les pupilles et leurs familles





Une partie des fonds sera reversée à l’Œuvre des pupilles, qui accompagne les enfants de sapeurs-pompiers décédés, que la disparition soit survenue en service ou non. En Haute-Corse, dix enfants bénéficient actuellement de ce soutien, qui se poursuit jusqu’à leur entrée dans la vie adulte et leur autonomie. Un accompagnement qui ne se limite pas à une aide financière. Il s’étend aux familles, notamment au parent ayant perdu son conjoint, et peut prendre différentes formes : soutien psychologique ou médical, aide dans les moments difficiles, organisation de rencontres et de rendez-vous collectifs. L’objectif est de maintenir une présence dans la durée après la perte d’un parent. « Faire en sorte que l’isolement lié au décès soit compensé par cette présence discrète » résume l’esprit de cette démarche.





Former les sapeurs-pompiers de demain





L’autre bénéficiaire de la soirée sera les sections de Jeunes sapeurs-pompiers. Dans le département, les adolescents sont accueillis au collège du Cap à Luri, à la cité scolaire de Corte et à la caserne de Saint-Florent. Ces formations leur permettent de découvrir les missions des sapeurs-pompiers, d’apprendre les gestes et les techniques de secours et de s’initier aux valeurs du volontariat. Pour l’UDPSIS 2B, ces sections représentent aussi un moyen d’accompagner les jeunes dans leur parcours personnel. « C’est une école de la vie », affirme Thierry Nutti. Le soutien passe également par des moyens matériels. L’Union départementale prend en charge les équipements nécessaires à la formation, du casque aux chaussures, avec des renouvellements au fil des années. Un dispositif d’autant plus important que certaines micro-régions connaissent un déficit de recrutement.





Une mobilisation collective





Pour cette première soirée organisée sous ce format, les quatre groupes ont accepté de se produire bénévolement. Les organisateurs indiquent que la ville de Biguglia apporte également son soutien en mettant à disposition les installations de l’espace culturel Charles-Rocchi. De son côté, l’amicale des sapeurs-pompiers de Bastia assurera la buvette et la restauration. L’UDPSIS 2B espère désormais mobiliser largement le public autour de cette initiative. Environ 330 places ont déjà été vendues, et une centaine reste disponible. « En réunissant quatre groupes incontournables de la scène insulaire, cette soirée permettra de conjuguer culture et générosité au service de celles et ceux qui s'engagent pour les autres. Elle constitue une occasion concrète de soutenir les actions sociales menées au bénéfice des sapeurs-pompiers et de leurs familles, tout en contribuant à l'accompagnement et à la formation des jeunes générations. »





Informations pratiques



Le jeudi 12 novembre à 20h30 - Espace culturel Charles-Rocchi, Biguglia



Réservations en ligne ou au 06 83 03 14 01

