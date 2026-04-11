Haute-Corse : après les intempéries, 34 communes reconnues en état de catastrophe naturelle

Une semaine après les intempéries exceptionnelles qui ont frappé la Corse, notamment la Plaine orientale, et provoqué d’importantes inondations et coulées de boue, un arrêté datant du 27 octobre et publié ce jeudi au Journal officiel vient reconnaître l’état de catastrophe naturelle pour 34 communes de Haute-Corse : Aghione, Aleria, Antisanti, Borgo, Castellare-di-Casinca, Cervione, Ghisonaccia, Giuncaggio, Lucciana, Ortale, Penta-di-Casinca, Pero-Casevecchie, Pianello, Piazzali, Poggio-Mezzana, Poggio-di-Nazza, Prunelli-di-Fiumorbo, Pruno, San-Damiano, San-Giovanni-di-Moriani, Santa-Lucia-di-Moriani, Santa-Reparata-di-Moriani, Serra-di-Fiumorbo, Solaro, Sorbo-Ocagnano, Taglio-Isolaccio, Talasani, Tallone, Valle-d'Alesani, Valle-di-Campoloro, Velone-Orneto, Ventiseri, Venzolasca et Vescovato.





L’arrêté, qui concerne les dommages provoqués par les inondations et les coulées de boue survenues les 19 et 20 octobre derniers, où 538,5 mm de pluie étaient notamment tombés à Solenzara en l’espace de seulement six heures, doit permettre aux sinistrés de solliciter une indemnisation auprès de leur assureur pour les dommages matériels directement liés aux intempéries, sous réserve des conditions légales et contractuelles applicables.

