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Haute-Corse : après les intempéries, 34 communes reconnues en état de catastrophe naturelle


Léana Serve le Jeudi 29 Octobre 2026 à 11:23

Une semaine après les fortes intempéries qui ont frappé la Corse et provoqué d’importants dégâts, notamment en Plaine orientale, un arrêté publié ce jeudi au Journal officiel reconnaît l’état de catastrophe naturelle pour 34 communes de Haute-Corse.



Les intempéries du 20 octobre en Plaine orientale
Les intempéries du 20 octobre en Plaine orientale

Une semaine après les intempéries exceptionnelles qui ont frappé la Corse, notamment la Plaine orientale, et provoqué d’importantes inondations et coulées de boue, un arrêté datant du 27 octobre et publié ce jeudi au Journal officiel vient reconnaître l’état de catastrophe naturelle pour 34 communes de Haute-Corse : Aghione, Aleria, Antisanti, Borgo, Castellare-di-Casinca, Cervione, Ghisonaccia, Giuncaggio, Lucciana, Ortale, Penta-di-Casinca, Pero-Casevecchie, Pianello, Piazzali, Poggio-Mezzana, Poggio-di-Nazza, Prunelli-di-Fiumorbo, Pruno, San-Damiano, San-Giovanni-di-Moriani, Santa-Lucia-di-Moriani, Santa-Reparata-di-Moriani, Serra-di-Fiumorbo, Solaro, Sorbo-Ocagnano, Taglio-Isolaccio, Talasani, Tallone, Valle-d'Alesani, Valle-di-Campoloro, Velone-Orneto, Ventiseri, Venzolasca et Vescovato.
 

L’arrêté, qui concerne les dommages provoqués par les inondations et les coulées de boue survenues les 19 et 20 octobre derniers, où 538,5 mm de pluie étaient notamment tombés à Solenzara en l’espace de seulement six heures, doit permettre aux sinistrés de solliciter une indemnisation auprès de leur assureur pour les dommages matériels directement liés aux intempéries, sous réserve des conditions légales et contractuelles applicables.





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