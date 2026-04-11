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A maghjina - U bellu paese di Petralba


La rédaction le Jeudi 29 Octobre 2026 à 07:05

À Pietralba, les derniers rayons du soleil enveloppent les maisons de pierre et les toits du village d’une douce lumière dorée. À flanc de montagne, le village semble savourer les dernières heures du jour sous un ciel où s’étirent encore quelques nuages.
Si, comme Françoise Geronimi, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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