A maghjina - U bellu paese di Petralba
La rédaction le Jeudi 29 Octobre 2026 à 07:05
À Pietralba, les derniers rayons du soleil enveloppent les maisons de pierre et les toits du village d’une douce lumière dorée. À flanc de montagne, le village semble savourer les dernières heures du jour sous un ciel où s’étirent encore quelques nuages.
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(Photo : Françoise Geronimi)