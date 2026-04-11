Football Régional 1 Sud FC - AC Ajaccio première place en jeu

C'est un premier véritable choc au sommet qui se profile ce samedi à Sainte-Lucie. À l'occasion de cette rencontre de mise à jour du calendrier, le Sud FC et l'AC Ajaccio, qui n'ont toujours pas connu la défaite depuis le début de la saison, vont s'affronter avec en ligne de mire la première place du championnat de Régional 1.



Pour l'heure, le FJEB occupe le fauteuil de leader avec 13 points, devant l'ACA qui pointe à une longueur. Une victoire, mais également un match nul, permettrait donc aux « Rouge et Blanc » de prendre les commandes du championnat. Pour le Sud FC, le calcul est encore plus simple puisqu'il faudra impérativement s'imposer pour s'installer à son tour en tête du classement.



Le coup d'envoi de cette rencontre est prévu à 16h30 et l'opposition promet entre deux équipes qui ont affiché de sérieux arguments depuis le début de la saison. D'un côté, l'ACA possède la meilleure attaque du championnat avec treize buts inscrits en trois rencontres, dont six lors du carton infligé à la Casinca lors de la deuxième journée. De l'autre, les Sudistes peuvent s'appuyer sur une défense particulièrement solide, qui n'a encaissé que deux buts en 270 minutes.



Lors de la dernière journée, le Sud FC est venu, non sans mal, à bout de la Casinca, 2 buts à 1. Dans le même temps, l'ACA s'est finalement imposé sur le terrain de Bocognano, 3 à 2, au terme de l'une des affiches de la quatrième journée. Une victoire arrachée grâce à un but inscrit dans les toutes dernières minutes de la rencontre.



Après avoir pris le meilleur sur des Bocognanais en forme en ce début de championnat, les joueurs d'Anthony Lippini vont cette fois trouver sur leur chemin une équipe sudiste certes en pleine reconstruction, mais qui possède de sérieux arguments pour tenir tête, voire faire tomber, l'un des favoris annoncés de ce championnat.



À ce stade de la saison, rien ne sera évidemment joué au soir de cette rencontre. Mais le vainqueur de ce premier choc pourrait déjà marquer un peu plus son territoire dans cette longue course vers le titre de champion de Corse et l'accession en National 2.



La rencontre sera arbitrée par M. Bouzalmat.