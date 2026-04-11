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Les brèves

Propriano - Horaires messes Toussaint  29/10/2026

Dimanche 1er novembre :
Messe à 18h suivi d’un partage sur là place de l’église autour de châtaignes et vin chaud

Lundi 2 novembre :
Messe des défunts à 11h00
Bénédiction au cimetière à 14h30

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