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Abattoir de Porto-Vecchio : l’État condamné par le tribunal administratif de Bastia
29/10/2026
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Brèves
Les brèves
Propriano - Horaires messes Toussaint
29/10/2026
Dimanche 1er novembre
:
Messe à 18h suivi d’un partage sur là place de l’église autour de châtaignes et vin chaud
Lundi 2 novembre :
Messe des défunts à 11h00
Bénédiction au cimetière à 14h30
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Les brèves
29/10/2026 17:12
Ajaccio - Messe de la Toussaint à la Paroisse Saint Antoine de Padoue
29/10/2026 17:08
Propriano - Horaires messes Toussaint
29/10/2026 17:07
Calvi - Programme des messes et cérémonies de la Toussaint et des Morts
26/10/2026 15:38
Balade dans l’univers à Sisco
22/10/2026 10:00
Plaza Latina : Des soirées salsa, bachata Kizomba à Bastia
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Bastia : 6e édition du « Marché vinted »
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