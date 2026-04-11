Autonomie - Après le rejet du Sénat, Nazione appelle « à tourner la page de Beauvau »

« Ce qui nous a été proposé n’était pas une véritable autonomie. Il n’y a pas une autonomie à la corse : il y a l’autonomie, ou il n’y a pas l’autonomie » a regretté Petru-Antone Tomasi, le porte parole de Nazione, en préambule de la réunion du parti indépendantiste au Palais des Congrès d’Ajaccio. Pour Nazione, le rejet du texte constitutionnel par le Sénat lundi soir ne constitue pas un accident de parcours. Il vient, selon le mouvement indépendantiste, « confirmer l’échec d’un processus qui, dès son origine, ne pouvait pas répondre aux revendications nationales corses ». C’est le message défendu ce jeudi soir à Ajaccio, où une soixantaine de militants se sont réunis pour une conférence de presse suivie d’une réunion publique.





Dans un communiqué lu par Petru-Antone Tomasi, porte-parole du mouvement, Nazione affirme avoir refusé de soutenir le processus de Beauvau, depuis le début, « non par esprit de rancœur » ni par volonté de « politique de la terre brûlée », mais parce qu’il considérait que le cadre des discussions écartait les revendications essentielles. Le vote négatif du Sénat, après le remaniement du texte, vient à ses yeux confirmer les limites de cette démarche. Le mouvement juge que « l’accord de Beauvau ne prévoyait ni statut de résident, ni coofficialité de la langue corse, ni corsisation des emplois, ni définition d’un corps électoral corse ». Il lui reproche également de ne pas reconnaître les droits du peuple corse et de ne pas instaurer un véritable pouvoir législatif pour l’Assemblée de Corse. Le pouvoir envisagé dans le texte, estime Nazione, « serait resté soumis à l’autorisation et au contrôle du Parlement français »





« Continuer à présenter le texte de l’accord de Beauvau comme une évolution politique à la hauteur des attentes de notre peuple relève du déni de réalité ou de l’illusionnisme politique », soutient le mouvement. Et considère que quatre années ont été perdues à négocier dans un cadre qui excluait, selon lui, les enjeux fondamentaux.





« Une nouvelle page de notre lutte »



Au-delà du débat institutionnel, le mouvement appelle à un repositionnement du mouvement national. « L’enjeu », ajoute Petru-Antone Tomasi, « n’est pas de préparer les prochaines échéances électorales, mais de réunir les forces patriotiques et les forces vives autour d’une stratégie commune. Cette unité devrait permettre de construire un rapport de force crédible face à l’État et de défendre les droits du peuple corse à vivre sur sa terre et à décider de son avenir ».



