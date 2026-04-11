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U tempu in Corsica


La rédaction le Vendredi 30 Octobre 2026 à 07:00

Ce vendredi, le soleil dominera sur une bonne partie de la Corse, mais des passages nuageux pourront donner quelques averses, localement orageuses l’après-midi sur la façade occidentale et en Corse-du-Sud.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo.







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