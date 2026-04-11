Octobre Rose – Neuf villages du Haut-Taravo unis contre le cancer du sein

Pour terminer Octobre Rose sur une note à la fois solidaire et symbolique, le Haut-Taravo se met en mouvement. Ce samedi 31 octobre, neuf villages du territoire vont participer à une grande action intercommunale destinée à sensibiliser à la prévention et au dépistage du cancer du sein, tout en récoltant des fonds au profit de la Ligue contre le cancer.



Zicavo, Zevaco, Cozzano, Corrano, Guitera, Palneca, Ciamannacce, Tasso et Sampolo-Giovicacce ont choisi d’unir leurs forces pour l’occasion. Le principe est simple : dans chacun des villages, les participants pourront marcher, courir ou pédaler en direction d’un même point de ralliement, fixé au Vergaghju, à Zicavo.



Chaque commune organisera son propre départ, avec des horaires adaptés à la distance à parcourir afin que tous puissent se retrouver au même moment. L’arrivée commune est ainsi prévue à 11h30, avant un moment festif et convivial.



Au-delà de l’effort sportif, cette mobilisation veut surtout porter un message de prévention au cœur d’un territoire rural. L’objectif affiché par les organisateurs est de « mener une dynamique intercommunale au cœur du Haut-Taravo pour sensibiliser au cancer du sein, à l’importance du dépistage et de la prévention », précise la Ligue contre le Cancer.



Pour matérialiser cette union entre les villages, chacun disposera également d’une partie d'un ruban rose. À l’arrivée, les différents morceaux seront réunis, à la manière d’un puzzle, pour reconstituer le symbole de la lutte contre le cancer du sein.

