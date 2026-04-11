L’Italie invitée d’honneur des 27èmes Rencontres Musicales de Méditerranée

Durant six jours, la musique ira à la rencontre de tous les publics, dans les salles de spectacles mais aussi dans les établissements scolaires, les associations ou encore les EHPAD. De Bastia à Bonifacio, en passant par L’Île-Rousse, Belgodère, Folelli, Oletta, Pietranera, Ghisonaccia, Corte, Lucciana, Lumio, Tallone, Biguglia, Borgo ou Furiani, les concerts essaimeront ainsi aux quatre coins de l’île.

Plusieurs temps forts rythmeront cette semaine, à commencer par le concert d’ouverture, lundi 2 novembre à 19 heures à l’Alb’Oru, placé sous le signe de la rencontre corso-italienne. Mercredi 4 novembre à 11 heures, changement de décor avec un concert à ciel ouvert sur le Vieux-Port de Bastia où l’ensemble Horizon Trad 06 fera résonner fifres et tambourins. Le point d’orgue de ces Rencontres aura lieu samedi 7 novembre à 20h30 à l’Alb’Oru. Pour ce concert de clôture, très attendu chaque année, les musiciens et chanteurs des sept pays invités partageront la scène avec les artistes corses. L’entrée est gratuite mais la réservation est obligatoire.

La musique sera aussi au cœur d’un temps de réflexion. Vendredi 6 novembre à 18 heures, à la bibliothèque centrale de Bastia, François Berlinghi, professeur de musique et docteur en anthropologie du musical, animera une conférence consacrée aux « Fonctions du chant traditionnel : entre mémoire, identité et rituel ».

L’Italie est enfin au cœur de l’affiche de cette 27e édition, réalisée par la graphiste Dominique Ceccaldi. Un exercice qui s’est révélé moins évident qu’il n’y paraît. «

Six maquettes auront finalement été nécessaires avant d’aboutir à l’affiche retenue pour cette édition 2026.

À travers des concerts variés allant de la musique classique aux chants traditionnels et créations contemporaines, les Rencontres offrent au public une expérience festive et enchanteresse au cœur des sonorités méditerranéennes. L’Italie qui chaque année envoie plusieurs dizaines de jeunes musiciens sera le pays invité d’honneur. Mais d'autres pays seront également présents, à savoir l'Algérie, l'Egypte, l'Espagne, la France, le Maroc et le Portugal.Mais comment ces pays, ces formations sont-elles choisies ? « L’Italie est incontournable car pays très voisin et parce que depuis le début de ces Rencontres nous avons tissé de véritables liens d’amitiés avec les conservatoires de Milan et de Lucca », précise Georges de Zerbi. « Au fil des années nous avons constitué des réseaux, des passerelles avec les divers conservatoires de Méditerranée. On ne peut répondre à la demande même si beaucoup de musiciens nous contactent très longtemps à l’avance. Pour les pays du Maghreb, on a du malheureusement faire le choix de les faire venir du continent. Il est en effet de plus en plus difficile pour les musiciens d’obtenir des visas qui de plus coûtent de plus en plus chers. Ce sont donc de vraies formations d’Algérie ou du Maroc mais qui sont établies en France ».Afin de générer partage, échanges et pour plus de convivialité tous les groupes sont logés dans le même hôtel. « Cela apporte en cette période de l’année un sacré plus à l’économie locale car nous faisons travailler hôtelier, restaurateurs indépendants, transporteurs. En fait les subventions reçues des diverses collectivités pour organiser notre manifestation sont toutes redistribuées dans notre économie ».Mes réflexions m’ont conduit à réaliser à quel point l’Italie s’est construite grâce à des Cités-États. La difficulté concernant ce pays est qu’il n’y a pas de symbole spécifique commun, hormis son drapeau. Chaque marqueur représente une ville, une cité-nation et non un État centralisé tel la France... ».



