Ligue 3 – SC Bastia : face à QRM, Michè Moretti veut avant tout remobiliser les esprits

Qui de l’équipe ou de l’homme sur le banc était la cause du mauvais début de saison du Sporting en Ligue 3 ? Souvent critiqué pour ses choix ou encore sa capacité à motiver le vestiaire bastiais, Laurent Peyrelade, désormais limogé par le club, laisse sa place à Michè Moretti.



Pour la troisième fois, l’éternel entraîneur adjoint du Sporting prendra place sur le banc pour en assurer l’intérim : « C’est des semaines un peu spéciales, il faut digérer l’annonce du départ de Laurent Peyrelade, qui a toujours fait preuve d’engagement et de professionnalisme. Il faut repartir de l’avant et travailler sur la fraîcheur mentale, le combat et l’abnégation », a déclaré Michè Moretti en conférence de presse d’avant-match.

Sur son travail : « Pas de grande révolution dans le jeu, mais par contre un impact mental fort et la reconnexion entre l’équipe et son environnement. » Comprendre ici : « Essayer d’amener les 21 joueurs à être compétitifs. »



Avec l’ambition de débloquer un secteur offensif en panne, qui ne compte que huit réalisations en 10 matchs. « On a joué à 5, en 3-5-2, à 4. Plus loin que la base tactique, ce sont les intentions qu’il faudra changer. On a une animation défensive qui tient la route, par contre on a du mal à marquer des buts. C’est notre animation offensive qui pêche, c’est pas que nos offensifs. »



Face à des Normands qui, comme les Bastiais, affichent des résultats en dents de scie (12es avec 13 points), une première victoire à Furiani serait un plus pour les Bastiais, qui collent à une unité et une place derrière QRM. Si le travail devant le but a été effectué toute la semaine sur les terrains de l’IGESA, le niveau d’exigence a également été augmenté. Au-delà d’une victoire nécessaire et qui ferait plaisir : « Le but, c’est de faire un vrai bon match. Le plus important, ce n’est pas de dire qu’on va gagner. C’est de faire un match qui colle à nos valeurs, à notre environnement et qui nous rassure en interne… pour pouvoir lancer véritablement la saison. » Réponse ce samedi après-midi.



Côté groupe, face à Quevilly, Dramane Diarra ne sera pas de la partie en raison d’une petite gêne musculaire aux ischio-jambiers.