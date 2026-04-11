Trois jours de gourmandise au Salon du chocolat et des délices de Corse à Ajaccio

Depuis ce vendredi 30 octobre et jusqu’à dimanche 1er novembre, le Palais des Congrès d’Ajaccio accueille la septième édition du Salon du chocolat et des délices de Corse (©Paule Santoni)
Des chocolats sous toutes leurs formes, des spécialités sucrées et salées, des parfums venus d'ailleurs… Depuis ce vendredi 30 octobre, les gourmands ont rendez-vous au Palais des Congrès d'Ajaccio. Pour sa septième édition, le Salon du chocolat et des délices de Corse réunit 65 exposants et met une nouvelle fois à l'honneur le savoir-faire artisanal.
« On donne la priorité aux artisans corses, venus de toute l'île, mais on s'est aussi ouvert au monde », explique Paul Pierinelli, fondateur et organisateur de l'événement. Des exposants grecs, portugais, italiens et continentaux sont ainsi venus compléter les stands insulaires. « Cette année, on est archi-complets. On a même dû refuser deux exposants, parce que le Palais des Congrès n'est pas immense », précise-t-il.
Si le chocolat reste la vedette, le salon s'ouvre également à d'autres produits, avec des propositions salées et sucrées. L'occasion de faire découvrir le travail des artisans et de sensibiliser les visiteurs à la qualité des produits. « Il vaut mieux manger deux carrés de bon chocolat que des tablettes industrielles très sucrées », estime Paul Pierinelli.
Des animations pour les enfants et des découvertes pour tous
Cette année, les plus jeunes sont particulièrement à l’honneur avec plusieurs animations : spectacles autour de Disney, animations de pirates, maquillage, structures gonflables et masterclass.
« On donne la priorité aux artisans corses, venus de toute l'île, mais on s'est aussi ouvert au monde », explique Paul Pierinelli, fondateur et organisateur de l'événement. Des exposants grecs, portugais, italiens et continentaux sont ainsi venus compléter les stands insulaires. « Cette année, on est archi-complets. On a même dû refuser deux exposants, parce que le Palais des Congrès n'est pas immense », précise-t-il.
Si le chocolat reste la vedette, le salon s'ouvre également à d'autres produits, avec des propositions salées et sucrées. L'occasion de faire découvrir le travail des artisans et de sensibiliser les visiteurs à la qualité des produits. « Il vaut mieux manger deux carrés de bon chocolat que des tablettes industrielles très sucrées », estime Paul Pierinelli.
Des animations pour les enfants et des découvertes pour tous
Cette année, les plus jeunes sont particulièrement à l’honneur avec plusieurs animations : spectacles autour de Disney, animations de pirates, maquillage, structures gonflables et masterclass.
Et certains visiteurs découvrent le rendez-vous presque par hasard. C'est le cas d'Alicia, qui déjeunait en ville avec des amis avant de pousser les portes du salon. « J'étais curieuse, je ne l'avais jamais fait. Je voulais voir ce qui était proposé. C'est un chouette endroit, je ne pensais pas qu'il y avait autre chose que du chocolat », raconte-t-elle.
Parmi les exposants, Guy Roux propose justement une spécialité qui sort de l'ordinaire : le chocolat sans sucre. Vice-champion du monde et champion de France en pâtisserie et chocolaterie, il développe aujourd'hui une gamme dédiée à ces produits. « Je trouve ça meilleur en bouche, avec des goûts beaucoup plus francs et plus précis. Ce n'est pas le sucre qui l'emporte », explique-t-il. Une alternative qui s'adresse notamment aux personnes contraintes de limiter leur consommation de sucre : « Tout le monde doit pouvoir se faire plaisir, même ceux qui n'ont pas le droit au sucre. »
Sur son stand, les curieux peuvent notamment découvrir un caramel sans sucre élaboré à partir de chicorée, ainsi que des tablettes confectionnées avec des fèves venues de six pays, dont l'Équateur, le Venezuela et le Brésil. « Selon la provenance des fèves, on retrouve des saveurs différentes », souligne le chocolatier, présent chaque année à Ajaccio et à Bastia. Et ce, malgré la hausse du prix du cacao : « On rogne sur nos marges mais on essaye de faire plaisir quand même », conclut le champion de France.
Les visiteurs ont encore jusqu'à dimanche pour en profiter.
Parmi les exposants, Guy Roux propose justement une spécialité qui sort de l'ordinaire : le chocolat sans sucre. Vice-champion du monde et champion de France en pâtisserie et chocolaterie, il développe aujourd'hui une gamme dédiée à ces produits. « Je trouve ça meilleur en bouche, avec des goûts beaucoup plus francs et plus précis. Ce n'est pas le sucre qui l'emporte », explique-t-il. Une alternative qui s'adresse notamment aux personnes contraintes de limiter leur consommation de sucre : « Tout le monde doit pouvoir se faire plaisir, même ceux qui n'ont pas le droit au sucre. »
Sur son stand, les curieux peuvent notamment découvrir un caramel sans sucre élaboré à partir de chicorée, ainsi que des tablettes confectionnées avec des fèves venues de six pays, dont l'Équateur, le Venezuela et le Brésil. « Selon la provenance des fèves, on retrouve des saveurs différentes », souligne le chocolatier, présent chaque année à Ajaccio et à Bastia. Et ce, malgré la hausse du prix du cacao : « On rogne sur nos marges mais on essaye de faire plaisir quand même », conclut le champion de France.
Les visiteurs ont encore jusqu'à dimanche pour en profiter.
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