Trois jours de gourmandise au Salon du chocolat et des délices de Corse à Ajaccio

Et certains visiteurs découvrent le rendez-vous presque par hasard. C'est le cas d'Alicia, qui déjeunait en ville avec des amis avant de pousser les portes du salon. « J'étais curieuse, je ne l'avais jamais fait. Je voulais voir ce qui était proposé. C'est un chouette endroit, je ne pensais pas qu'il y avait autre chose que du chocolat », raconte-t-elle.



Parmi les exposants, Guy Roux propose justement une spécialité qui sort de l'ordinaire : le chocolat sans sucre. Vice-champion du monde et champion de France en pâtisserie et chocolaterie, il développe aujourd'hui une gamme dédiée à ces produits. « Je trouve ça meilleur en bouche, avec des goûts beaucoup plus francs et plus précis. Ce n'est pas le sucre qui l'emporte », explique-t-il. Une alternative qui s'adresse notamment aux personnes contraintes de limiter leur consommation de sucre : « Tout le monde doit pouvoir se faire plaisir, même ceux qui n'ont pas le droit au sucre. »



Sur son stand, les curieux peuvent notamment découvrir un caramel sans sucre élaboré à partir de chicorée, ainsi que des tablettes confectionnées avec des fèves venues de six pays, dont l'Équateur, le Venezuela et le Brésil. « Selon la provenance des fèves, on retrouve des saveurs différentes », souligne le chocolatier, présent chaque année à Ajaccio et à Bastia. Et ce, malgré la hausse du prix du cacao : « On rogne sur nos marges mais on essaye de faire plaisir quand même », conclut le champion de France.



Les visiteurs ont encore jusqu'à dimanche pour en profiter.