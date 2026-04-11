Gymnastique – Un premier stage régional pour préparer l’avenir de la discipline en Corse

La relève de la gymnastique insulaire avait rendez-vous à Ajaccio. Après les tests de détection organisés le 4 octobre dernier à Bastia, 13 jeunes gymnastes ont été retenues par le comité régional corse de la Fédération française de gymnastique pour intégrer le collectif appelé à participer cette saison aux différents stages régionaux aux côtés du Centre Régional d'Entraînement. Principalement composé de gymnastes identifiées à haut potentiel régional et bénéficiant pour certaines d'horaires aménagés, ce groupe s'est retrouvé pour la première fois du 23 au 25 octobre dans la cité impériale.



Durant trois jours, les jeunes gymnastes ont ainsi multiplié les entraînements sur les différents agrès, tout en découvrant le quotidien d'un sportif de haut niveau au Centre du Sport et de la Jeunesse de Corse. Un stage que le comité régional a également souhaité ouvrir au-delà de la seule pratique sportive, avec notamment une visite de la caserne des sapeurs-pompiers d'Ajaccio placée sous le signe de la cohésion et de l'apprentissage.



« Pour cette première étape, l'objectif principal était de consolider les bases techniques, mais aussi donner de l'expérience à nos jeunes gymnastes en leur permettant de s'entraîner aux côtés des meilleures gymnastes insulaires », souligne le comité régional. « Nous avons enrichi notre stage car nous souhaitons en faire de véritables moments d'apprentissage et de transmission de valeurs, bien au-delà de l'aspect sportif. »



Mais ce premier rassemblement de la saison avait également un autre enjeu. Au terme des trois jours de travail, l'équipe technique régionale devait en effet désigner les cinq gymnastes qui formeront la Squadra Corsa appelée à représenter l'île lors de la Revue d'Effectif Régionale des Jeunes, les 4 et 5 novembre prochains à Beaucaire. « Il s'agit d'une compétition nationale organisée par la Fédération Française de Gymnastique, pour laquelle chaque région présente une équipe », indique le comité régional. Pour la Corse, ce rendez-vous constituera seulement une deuxième participation. « Nous avions totalisé 205 points l'an dernier, l'objectif sera d'améliorer ce score cette année et poursuivre ainsi notre progression sur la jeune génération. »



À l'issue de ce premier stage, les équipes techniques régionales ont tenu à saluer « l'ensemble des gymnastes pour leur investissement et la qualité de leur travail », ainsi que les entraîneurs mobilisés durant ces trois journées. Le comité régional a également remercié la Ville d'Ajaccio pour la mise à disposition de ses installations.



