Corte - L’ARWC 2026 remet un chèque de près 1 800 euros à l’association Casa Antò

Pascal Bauhaud, directeur de la course, et Antoine Orsini, président du comité d’organisation, ont décidé d’organiser une cérémonie conviviale, de partage, pour terminer l’aventure de cet Adventure Racing Worl Championship 2026 pour remercier toutes celles et tous ceux qui se sont investis dans le projet, bénévoles, élus et principaux sponsors.

Ainsi, dans l’une des salles du Café de France à Corte étaient réunis la plupart des maires dont les communes ont été traversées per cette prestigieuse épreuve, la proviseure de la cité scolaire Pascal-Paoli, Julia Albertini, le représentant de la CdC, Petr’Antò Filippi, les sponsors comme les transports Rinieri ou encore le directeur du Super U de Ponte-Leccia, Gaby Payen, les membres de la Squadra Università, et bien sûr le sous-préfet de Corte, Thomas Kupisz.





« Nous avons souhaité proposer ce moment de convivialité pour nous retrouver, pour remercier celles et ceux qui ont apporté leur soutien à l’épreuve. Et puis c’était surtout le moment pour nous de remettre, de manière officielle, à Pasquà Massa, président de l’association A Casa Antò, un chèque de près de 1800 euros pour soutenir les activités de l’association ».

Au moment de créer l’événement, Pascal Bauhaud avait rencontré Pasquà Massa. « Il nous avait expliqué que son association œuvrait en faveur d’enfants en situation de handicap dans la région Ajaccienne. Il avait détaillé que son association permettait à ces enfants de les rendre un peu plus autonomes en leur proposant diverses activités. Et cela nous a parlé, nous avons trouvé qu’il y avait beaucoup de similitudes avec ce que nous tentions de faire avec les coureurs participants à cette course en totale autonomie. Je trouvais qu’il y avait de la résonnance entre les deux projets et j’ai donc proposé à Pasquà Massa de l’aider, à notre niveau, en mettant un peu de lumière au sein de son association ».





C’est pourquoi, le comité d’organisation a créé des petites peluches, mascottes de l’épreuve 2026 de l’ARWC, à l’effigie du mouflon de Corse. Des peluches souvenir qui ont été distribuées aux participants franchissant la ligne d’arrivée. « Et puis nous avons donc décidé de faire fabriquer beaucoup plus de peluches de manière à les vendre au départ et à l’arrivée de cette course sachant que le fruit de ces ventes serait reversé à l’association de Pasquà Massa. Au total ce sont 1779 euros qui ont été remis à l’association A Casa Antò. Ce n’est pas une somme énorme, mais j’espère que cela aidera les jeunes et c’était aussi une manière de rendre un peu à la Corse ce qu’elle a fait pour nous et nos athlètes », a détaillé Pascal Bauhaud.





L’association A Casa Antò, créée il y a 4 ans, a pour mission de s’occuper d’enfant en situation de handicap mental. Elle est basée à Ajaccio où elle dispose de locaux adaptés pour l’accueil et l’organisation de diverses activités. « Nous avons créé cette association par rapport à mon fils atteint de troubles mentaux. Du lundi au vendredi nous proposons du travail cognitif le matin et organisons des activités sportives l’après-midi. Parfois, nous travaillons également avec la classe Ulis du collège Giovonni d’Ajaccio dans le cadre de l’école inclusive. Nos jeunes sont ainsi accueillis pour travailler avec les autres élèves. Nous tentons également d’organiser des rencontres avec d’autres jeunes en situation de handicap ou de non handicap pour permettre à nos bénéficiaires d’aller vers d’avantage d’autonomie », a expliqué le président de l’association Pasquà Massa.





Cette somme recueillie par l’ARWC va permettre à l’association d’investir dans ses activités, mais aussi de participer à l’acquisition d’un deuxième véhicule, entre autres. Cette cérémonie de ce vendredi soir fut également l’occasion pour le président Massa de lancer la campagne de récolte de dons en faveur d’A Casa Antò.

Pour soutenir l’association, il suffit de se connecter sur les pages Facebook et Instagram et de suivre les démarches permettant de faire un don. « Je tiens à remercier les organisateurs de l’ARWC 2026 et tous les donateurs et futurs donateurs qui soutiendront notre activité en faveur des enfants en situation de handicap mental », a conclu Pasquà Massa.

