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EN IMAGES - À Ajaccio, les jeunes régatiers de l’O’pen Skiff Tour ont pris possession du golfe


La rédaction le Samedi 31 Octobre 2026 à 08:59

Pendant trois jours, de mercredi à vendredi, 65 jeunes régatiers se sont affrontés dans le golfe d’Ajaccio à l’occasion d’une étape de l’O’pen Skiff Tour. Une première pour la Société Nautique d’Ajaccio, qui a dû mobiliser ses bénévoles durant plusieurs semaines pour accueillir ce circuit national.



(Photos : Paule Santoni)
(Photos : Paule Santoni)
Des dizaines de petites voiles ont animé le golfe d’Ajaccio tout au long de cette semaine. Après une journée de « warm-up » et d’entraînement mardi, 65 jeunes régatiers ont pris part, de mercredi à vendredi, à la deuxième étape de la saison de l’O’pen Skiff Tour.
 
« L’O’pen Tour est un circuit de régates sur ces petits voiliers assez sportifs qui s’appellent les O’pen Skiff, qui se déroule tous les ans sur quatre étapes en France. Celle de cette semaine s’est déroulée sur Ajaccio sur trois jours », explique Alain Fichou, président de la Société Nautique d’Ajaccio et de la Ligue Corse de Voile en précisant que parmi les concurrents, 32 avaient fait le déplacement depuis le continent.
 

EN IMAGES - À Ajaccio, les jeunes régatiers de l’O’pen Skiff Tour ont pris possession du golfe
Si l’île avait déjà accueilli l’O’pen Skiff Tour par le passé, l’événement n’avait encore jamais posé ses voiles dans la cité impériale. « Nous avions déjà accueilli une étape en 2018, mais celle-ci avait été organisée au club de Mare e Vela à Portigliolo. C’est la première fois qu’on le fait à Ajaccio », souligne Alain Fichou.
 
Une première qui a demandé une importante mobilisation en coulisses. Pour permettre aux jeunes régatiers venus du continent de prendre part à l’épreuve, la SNA a notamment dû constituer une flotte suffisante. « Cela nécessite environ un mois de préparation. Il faut réunir beaucoup de bateaux. On nous en a prêté mais nous en avons aussi loué. Nous avons réussi à gérer cela grâce à nos nombreux bénévoles », se félicite le président de la Société Nautique d’Ajaccio.
 

EN IMAGES - À Ajaccio, les jeunes régatiers de l’O’pen Skiff Tour ont pris possession du golfe
Après trois jours de compétition, l’étape ajaccienne s’est achevée vendredi. 





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