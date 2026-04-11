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U tempu in Corsica


La rédaction le Samedi 31 Octobre 2026 à 07:00

Le week-end commence sous le soleil qui dominera largement sur la Corse après quelques averses résiduelles possibles en début de journée, notamment sur l’est de l’île. Le temps deviendra ensuite sec et bien ensoleillé.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo.







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