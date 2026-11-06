« La Goutte d’espoir », nouvelle mascotte de la Marie-Do : les élèves du collège Fesch s’envolent pour Disneyland Paris

Une mascotte imaginée en classe, un concours remporté et, à la clé, un voyage à Disneyland Paris : les élèves du collège Fesch avaient de quoi se réjouir. Ce vendredi, ils ont reçu leur prix des mains de Nathalie Mons, rectrice de la région académique de Corse, et de Catherine Riera, présidente de La Marie-Do. Lancée dans le cadre du partenariat entre l’association et l’Académie de Corse, l’opération invitait collégiens et lycéens de l’île à imaginer le futur emblème de La Marie-Do. Quatorze projets ont été déposés par onze établissements. Neuf mascottes ont vu le jour et trois projets ont été retenus comme finalistes. Le jury a finalement choisi « La Goutte d’espoir », conçue par une classe de quatrième du collège Fesch avec leur professeure d’arts plastiques, Mme Marchione.





À l’origine de la mascotte, Florent Massoni, aujourd’hui élève de troisième F, voulait créer un personnage « assez mignon », capable de redonner le sourire et de donner envie de le prendre dans ses bras. Sa goutte orange porte un bandeau orné de la Corse et d’un cœur ; elle tient aussi une marguerite. « Je me suis dit que c’était l’occasion de laisser une trace pour plusieurs années, et aussi de soutenir les enfants atteints d’un cancer que La Marie-Do accompagne », explique-t-il. La victoire est pour lui « une grande fierté ».





Le séjour à Disneyland Paris, avec la découverte des coulisses du parc et une rencontre avec des professionnels de la création artistique, est une belle récompense pour les élèves. « Au départ, nous voulions participer bénévolement, mais cela nous fait très plaisir de pouvoir partir ensemble à Disney. C’est un beau cadeau », confie Florent.



Pour Catherine Riera, le concours visait aussi à faire connaître auprès des jeunes les actions de sensibilisation au dépistage et les valeurs de l’association. « L’empathie, la prise de conscience que la santé est un bien précieux et la solidarité quand on traverse une épreuve » figuraient au cœur du projet. La présidente se réjouit de la qualité des réalisations et assure que les mascottes non retenues pourraient elles aussi connaître une suite, notamment dans un conte autour des valeurs de La Marie-Do. La rectrice Nathalie Mons voit dans cette initiative une manière de « donner du sens aux apprentissages ». Le projet a permis aux élèves de travailler en groupe et de croiser création artistique, santé, citoyenneté et engagement. « Nous soutiendrons tous les projets qui permettent à nos élèves d’apprendre autrement et, surtout, de s’engager », souligne-t-elle.





Devenue l’ambassadrice de La Marie-Do, « La Goutte d’espoir » devrait bientôt apparaître sur différents objets, dont des gourdes, des mugs et des tote bags. Une peluche est également en préparation. La mascotte sera aussi mobilisée dans de futures campagnes de prévention, pour transmettre aux jeunes des messages sur le dépistage, le tabac, la nutrition et la vaccination contre le papillomavirus.

